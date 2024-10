L’équipe de football transgenre battue 19-0 lors de son premier match — RT World News

Le club espagnol du Fenix ​​FC est devenu la première équipe entièrement trans à rejoindre une fédération de football en Europe

Une équipe de football composée entièrement d’hommes transgenres a commencé à jouer dans une ligue régionale en Espagne, a rapporté Reuters.

L’équipe, appelée Fenix ​​FC, a officiellement concouru en cinquième division masculine dans la région espagnole de Catalogne après avoir été incorporée dans un club local de la banlieue barcelonaise de Sant Feliu de Llobregat, a indiqué l’agence dans un article publié samedi.

Cela fait de l’équipe catalane la première équipe entièrement trans à rejoindre une fédération de football en Europe, ajoute le communiqué.

Le Fenix ​​FC – du nom du mythique phénix – a disputé son premier match de championnat le 21 septembre et a perdu 19-0.

Le fondateur du Fenix ​​FC, Hugo Martinez, a déclaré à Reuters qu’il avait décidé de créer une équipe entièrement trans après avoir été invité à quitter l’équipe féminine après avoir commencé sa transition vers un homme grâce à un traitement hormonal.















Le capitaine de l’équipe, Luke Ibanez, a déclaré qu’il avait rejoint le club parce qu’il craignait de ne pas être accepté et de subir même des violences au sein d’une équipe masculine.

« Fenix ​​est une équipe de garçons trans créée entièrement par des garçons trans, mais je pense que c’est plus que cela : une famille, un espace sûr où vous pouvez être libre et vous exprimer comme vous le souhaitez et comme vous le ressentez vraiment », Ibanez a ajouté.

Fin 2022, l’Espagne a adopté une législation qui permet aux citoyens de changer de sexe légal sans avoir besoin d’une évaluation psychologique ou autre évaluation médicale.

La Fédération catalane de football a déclaré à Reuters que ses ligues masculines étaient mixtes au cours des deux dernières saisons, et que des personnes de tout sexe pouvaient y participer. Les joueurs peuvent également concourir sous un nom différent de leur nom légal, ajoute-t-il.