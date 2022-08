l’équipe de football rouge de l’armée tient Neroca à un match nul sans but

Le favori local Neroca FC s’est contenté d’un match nul et vierge avec l’équipe de football rouge de l’armée (ARFT) lors de leur deuxième match du groupe C de la Coupe Durand au Khuman Lampak Stadim ici mercredi.

Neroca est entré dans ce match en tant que grand favori après avoir battu son rival local TRAU FC 3-1. Cependant, un bon travail défensif des footballeurs de l’ARFT a privé l’équipe gaspilleuse de Neroca d’une chance d’enregistrer sa deuxième victoire consécutive dans le tournoi.

Neroca a montré plus d’empressement en première mi-temps mais n’a pas réussi à créer d’occasions significatives, grâce aux défenseurs de l’armée qui ont défendu intelligemment.

Alors que la première mi-temps s’est terminée sans but, c’est Neroca qui a commencé l’autre mi-temps en appuyant fort mais a gaspillé les chances d’ouvrir le score. était finalement hors cible.

Quatre minutes plus tard, Lunminal était de retour alors qu’il délivrait un centre d’une précision extrême au jeune attaquant Thomyo Shimray, qui tentait une volée latérale mais manquait de marquer.

L’équipe de l’armée a eu une occasion de sortir de l’impasse avec trois minutes à jouer, alors que le remplaçant Pradeep Kumar a lancé un pied gauche à 20 mètres mais a été refusé par le gardien de Neroca, Sonal Porei, qui a reçu l’homme du match.

