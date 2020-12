JÉRUSALEM – Une équipe de football israélienne de premier plan avec une base de fans notoirement raciste et haineuse des Arabes a vendu une participation de 50% à un membre de l’une des familles royales des Émirats arabes unis.

L’accord qui brise les barrières est l’un des premiers fruits de l’accord de normalisation conclu il y a près de trois mois entre Israël et les Émirats et porte une importance symbolique démesurée: il place un cheikh musulman à la tête de Beitar Jérusalem, la seule équipe israélienne qui n’a jamais Joueur arabe – et dont les fans les plus extrémistes scandent régulièrement des insultes virulentes comme «Mort aux Arabes».

Les nouveaux copropriétaires, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan, 50 ans, et Moshe Hogeg, 39 ans, un dirigeant israélien de la crypto-monnaie qui a acquis l’équipe en 2018, ont déclaré dans un entretien téléphonique lundi soir que leur syndicat était en grande partie motivé par l’objectif. de combattre exactement ce genre de haine.

«Notre message est que nous sommes tous égaux», a déclaré M. Hogeg. «Nous voulons montrer aux jeunes enfants que nous sommes tous égaux et que nous pouvons travailler et faire de belles choses ensemble. Le message est plus puissant que le football. »