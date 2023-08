L’équipe de football des garçons de Providence visite et divertit les personnes âgées de New Lenox – Shaw Local

NEW LENOX – Le footballeur catholique de première année de Providence, Alex Potempa, était enthousiasmé par la visite de son équipe aux Cottages of New Lenox, une communauté de résidence pour personnes âgées.

D’une part, Potempa a eu la chance de voir sa grand-mère, Barbara Tryner, qui réside à The Cottages. Mais plus encore, il a profité de l’occasion pour animer la journée des résidents.

« C’est juste une expérience formidable d’être ici avec un groupe de gens que j’aime et de pouvoir voir, aider et divertir les gens et leur donner un peu de joie dans leur vie », a déclaré Potempa. « J’adore être ici et divertir ces personnes âgées avec un groupe de gens avec qui j’aime passer du temps et avec qui je vais passer ces quatre années de lycée. »

Les Celtics ont visité The Cottages le 18 août pour une célébration anticipée de la Journée nationale des personnes âgées.

« Je pense qu’il faut parfois ralentir et prendre le temps de venir ici et ne pas oublier ces gens. » — Mike Taylor, entraîneur de football des garçons de Providence

L’entraîneur de New Providence, Mike Taylor, qui aura lui-même 70 ans plus tard cette année, a estimé qu’il était important de passer du temps avec les résidents.

« Vous ne pouvez pas oublier les autres générations, quoi qu’il arrive », a déclaré Taylor. « En venant ici, ces seniors regardent nos joueurs et revivent leur jeunesse. Qui sait ce qui leur passe par la tête à l’époque où ils étaient sur un terrain de sport et ce genre de choses.

« Je pense qu’il faut parfois ralentir et prendre le temps de venir ici et ne pas oublier ces gens. »

Les Celtics ont rejoint les seniors pour plusieurs activités, notamment des quiz, du bingo et des jeux de société. L’équipe a ensuite pu s’entraîner dans la cour de la communauté, démontrant ses talents de footballeur aux résidents, qui regardaient de côté.

La résidente Jane Klouda, qui aura 100 ans en novembre, a aimé voir les enfants jouer au football.

« C’est génial », a déclaré Klouda. « Regardez tous ces enfants. Il n’y a pas si longtemps, ils portaient tous des couches.

Omar Torreblanca, joueur de football de première année à Providence, rend visite à Jane Klouda, 99 ans, aux Cottages of New Lenox, une communauté de résidence pour personnes âgées, le 18 août 2023. (Steve Millar)

Lainie Landy, directrice des activités de The Cottages, a déclaré que le spectacle de football avait laissé une grande impression sur les résidents.

« Je pense que c’est merveilleux que les garçons soient sortis et aient passé du temps avec eux », a déclaré Landy. « Les résidents d’ici adorent interagir avec tous les membres de la communauté qui viennent faire des choses. Ils adorent être dehors. Pour qu’ils aient ces enfants ici qui jouent au football pour eux, ils vont en parler pendant je ne sais pas combien de temps.

Taylor adorait regarder les personnes âgées regarder avec enthousiasme son équipe jouer au football.

« En ce moment, ces gens seraient assis à l’intérieur, mais parce que ces enfants sont ici, ils sont dehors, au soleil », a-t-il déclaré. « Le soleil est un formidable énergisant. En même temps, nos enfants voient que ces gens sont ici dans une maison de retraite, mais qu’ils restent des êtres humains et qu’on ne peut pas les oublier.

Potempa, qui est le fils de l’ancien entraîneur de football de Providence, Dan Potempa, a déclaré que toutes les activités étaient agréables.

« Nous faisions des quiz, leur posions beaucoup de questions sur les émissions de télévision des années 1970 et 1980 et des choses comme ça », a-t-il déclaré. « C’était surtout des choses que nous ne connaissions pas, mais les seniors s’en sortaient bien et répondaient à beaucoup de questions, et c’était amusant. »

Le footballeur senior Simon Janakiev a déclaré que les Celtics étaient fiers de redonner.

« Je pense qu’il est important de soutenir la communauté de toutes les manières possibles », a-t-il déclaré. « Nous voulons juste donner l’exemple à la communauté.

« L’entraîneur nous en a parlé et nous étions tous ravis de sortir. Nous avons joué au bingo, au football. Tous les gens ici sont vraiment sympas. C’est très amusant. »

Pour Potempa, il s’agit avant tout de soutenir la ville qui soutient son école.

« Les gens de cette communauté ont déployé des efforts pour nous permettre d’être à Providence », a-t-il déclaré. « Certaines personnes ici, comme ma grand-mère, ont eu des enfants ou des petits-enfants qui sont allés à Providence. Certains d’entre eux ont peut-être simplement invité des amis qui leur ont apporté leur soutien.

« Providence est toujours là et toujours debout, et cette équipe est toujours là, nous devons donc redonner aux personnes qui ont permis à Providence de fonctionner et à cette communauté de fonctionner pendant si longtemps. »