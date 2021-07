L’équipe de football de Washington ne considérera pas Warriors comme un nouveau surnom

L’équipe de football de Washington a déclaré qu’elle n’envisageait pas d’utiliser le surnom de « Warriors » pour son nouveau nom, car il « s’aligne trop étroitement sur les thèmes amérindiens ».

Washington s’appelle « Washington Football Team » depuis juillet dernier, lorsque l’équipe a annoncé qu’elle changeait le nom de « Redskins », un terme qu’ils utilisaient depuis les années 1930.

Washington a subi des pressions de la part des Amérindiens, qui ont déclaré que le surnom précédent était raciste, et de sponsors commerciaux, tels que FedEx, qui ont officiellement demandé à l’équipe de changer de nom.

« Je sais que cela peut être décevant pour certaines personnes. Mais comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, notre nouvelle identité devrait nous unir. Elle devrait nous rapprocher de la façon dont cette équipe se rassemble sur le terrain de football et de la façon dont nous avons vu nos fans rassemblez-vous et soutenez fièrement notre équipe et notre communauté DMV », a déclaré le président de l’équipe, Jason Wright, dans un communiqué.

Wright a déclaré que l’équipe « s’est réduite à une courte liste de noms finaux basés sur notre approche stratégique, notre processus de recherche et notre phase d’analyse.

« En tant qu’équipe, nous sommes convaincus que notre nouvelle identité de marque honorera notre héritage et nous mènera vers notre avenir en tant que franchise », a-t-il déclaré.

La demande de marque déposée de l’équipe est en danger après avoir été initialement refusée par l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Washington a six mois pour répondre ou la demande sera abandonnée.