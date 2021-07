L’équipe de football de Washington condamnée à une amende de 10 millions de dollars après une enquête de la NFL

L’enquête sur les allégations d’inconduite sexuelle généralisée au sein de l’organisation de l’équipe de football de Washington étant terminée, la NFL a infligé une amende de 10 millions de dollars à la franchise, a annoncé jeudi la ligue.

L’enquête, menée par l’avocate indépendante Beth Wilkinson, a duré environ un an et comprenait des entretiens avec plus de 150 personnes, dont beaucoup d’employés actuels ou anciens de l’équipe qui ont reçu l’anonymat en échange de leur témoignage. Le propriétaire de Washington, Daniel Snyder, a également été interviewé.

« Sur la base de l’examen de Wilkinson, le commissaire a conclu que pendant de nombreuses années, l’environnement de travail de l’équipe de football de Washington, à la fois en général et en particulier pour les femmes, était très peu professionnel », a déclaré la ligue dans un communiqué jeudi. « Le harcèlement et l’intimidation ont fréquemment eu lieu et beaucoup ont décrit la culture comme une culture de la peur, et de nombreuses employées ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel et d’un manque général de respect sur le lieu de travail.

« Les propriétaires et la haute direction n’ont accordé que peu ou pas d’attention à ces problèmes. Dans certains cas, les cadres supérieurs se sont eux-mêmes conduits de manière inappropriée, y compris l’utilisation d’un langage humiliant et l’embarras public.

Les 10 millions de dollars seront reversés à « des organisations engagées dans l’éducation du caractère, la lutte contre l’intimidation, les relations saines et des sujets connexes », a déclaré la NFL, ainsi qu’à « des programmes visant plus largement à améliorer le lieu de travail, en particulier pour les femmes et autres groupes sous-représentés. «

La nouvelle des allégations d’inconduite et de harcèlement de longue date est devenue publique à la suite d’une longue enquête menée par le Washington Post l’été dernier.

Les rapports ont détaillé des incidents au cours desquels des pom-pom girls ont été secrètement filmées à divers stades de leur déshabillage, et d’autres employées ont été soumises à des avancements sexuels et à des commentaires obscènes de la part des employés de l’équipe.

Snyder a prétendu l’ignorance et s’est reproché d’être trop négligent dans son leadership de l’équipe. Il a d’abord fait appel aux services de Wilkinson pour mener une enquête approfondie en juillet 2020, puis a confié la supervision de cette enquête à la NFL.

Plus tôt cette semaine, Washington a annoncé que Snyder avait nommé sa femme Tanya Snyder co-PDG. Jeudi, l’équipe et la NFL ont annoncé que Tanya Snyder serait le visage de l’organisation pour l’avenir.

« En tant que co-PDG, Tanya Snyder assumera les responsabilités de toutes les opérations quotidiennes de l’équipe et représentera le club à toutes les réunions de la ligue et autres activités de la ligue pendant au moins les prochains mois », a déclaré la ligue dans son communiqué.

Daniel Snyder, qui a déclaré qu’il se concentrerait désormais sur un plan pour un nouveau stade, a publié une déclaration ultérieure disant qu’il était d’accord avec la décision de la NFL.

« J’ai beaucoup appris au cours des derniers mois sur le fonctionnement de mon club et le type de lieu de travail que nous avions. Il est maintenant clair que la culture n’était pas ce qu’elle devrait être, mais je n’ai pas réalisé l’étendue des problèmes , ou mon rôle pour permettre à cette culture de se développer et de continuer », a déclaré Snyder. « Je sais qu’en tant que propriétaire, je suis responsable en dernier ressort du lieu de travail. Je l’ai dit et je le répète. »

Tous les cadres supérieurs de la franchise du club, y compris les Snyders, participeront à une formation sur la conduite en milieu de travail sur des questions telles que l’intimidation, la diversité et l’inclusion, et le harcèlement, a déclaré la ligue.