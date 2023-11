L’équipe de football de Texas Tech envisage de redshirt Jacob Rodriguez

L’entraîneur de football de Texas Tech, Joey McGuire, a adoré revoir le secondeur Jacob Rodriguez dans l’alignement la semaine dernière pour la première fois en huit matchs.

Il ne veut cependant pas que Rodriguez perde une année d’éligibilité, pour une saison principalement perdue à cause d’une blessure. McGuire a déclaré lundi qu’il prévoyait de redshirt Rodriguez en le faisant jouer dans pas plus de deux des trois derniers matchs de saison régulière des Red Raiders. L’intention est maintenant que Rodriguez joue cette semaine au Kansas et la semaine prochaine contre le centre de la Floride et ne participe pas à la finale de la saison régulière du 24 novembre au Texas.

“Nous voulons nous assurer que nous pouvons protéger cette chemise rouge si c’est là que nous voulons l’utiliser”, a déclaré McGuire. “Je ne veux pas mettre l’enfant dans une mauvaise situation où il ne joue pas assez de jeux au point que cela ne vaut pas la peine d’abandonner une année complète.”

Cela lui permettrait de conserver son statut de junior pour la saison prochaine.

Rodriguez, pour qui les Red Raiders avaient de grands espoirs et attentes cette année, s’est blessé au pied lors du premier match de la saison au Wyoming et a raté les sept matchs suivants. Les joueurs qui n’ont jamais porté de chemise rouge peuvent le faire en ne disputant pas plus de quatre matchs de saison régulière.

“Jacob et moi avons eu d’excellentes discussions”, a déclaré McGuire. “Nous pensons que nous allons donner tout ce que nous avons contre le Kansas, puis nous nous asseyons chaque semaine et discutons de notre situation.”

Plus:Le QB 4 étoiles d’Hitchcock Lloyd Jones III s’engage dans le football Texas Tech

Plus:Zach Kittley est-il sur la sellette ? | Questions et réponses sur le football Texas Tech

Rodriguez a été crédité de six plaqués lors de la victoire 35-28 de Tech jeudi contre TCU.

McGuire a déclaré que son équipe envisageait également la possibilité d’obtenir une dispense pour raisons médicales pour Blake Burris, un plaqueur défensif en rotation qui a disputé trois matchs avant de se blesser au genou. La période de récupération initiale prévue pour Burris était d’au moins six semaines.

“À quel point pouvons-nous être agressifs dans sa cure de désintoxication ?” » dit McGuire. “Si nous avons des revers dans sa rééducation, alors nous essayons de le soigner.”

McGuire a également confirmé qu’un certain nombre de vrais secondeurs de première année continueront de passer le relais pour acquérir de l’expérience tout en conservant chacun leur statut de chemise rouge. McGuire a déclaré que Mike Dingle ne jouerait plus cette saison. Dingle est à la limite des quatre matchs et a eu des problèmes avec une épaule réparée chirurgicalement.

John Curry disputera son quatrième match cette semaine au Kansas, puis sera arrêté, a déclaré McGuire. Ensuite, les Red Raiders utiliseront Justin Horne et Marcus Ramon-Edwards, dont aucun n’a encore joué, au cours des deux dernières semaines.

Football universitaire

OMS: Texas Tech au Kansas

Quand: 11h00 samedi

Où: Stade commémoratif David Booth Kansas

Enregistrements : Texas Tech 4-5, 3-3 dans le Big 12 ; Kansas 7-2, 4-2

Classements (sondage des entraîneurs AP/USA TODAY AFCA) : Texas Tech non classé ; Kansas 19/18

LA TÉLÉ: Renard Sports 1

Doubler: Kansas par 3 1/2. Dessus-dessous : 61 points.

Dernier match: Texas Tech 35, TCU 28 ; Kansas 28, État de l’Iowa 21

Dernière réunion : Texas Tech 43, Kansas 28 l’année dernière à Lubbock.