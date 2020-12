L’équipe de football de l’Université de Pittsburgh ne participera à aucun match de bowling d’après-saison, a annoncé l’école dans un communiqué vendredi.

La décision de Pittsburgh, une équipe 6-5 qui joue dans la Conférence de la côte atlantique, « a été prise par l’équipe et pleinement soutenue par l’université », indique le communiqué de l’école.

Après avoir terminé leur saison régulière de 11 matchs, la saison de football des Panthers est maintenant terminée.

«Le sacrifice et l’engagement de nos étudiants-athlètes de football ont été extraordinaires», a déclaré la directrice des sports de Pitt Heather Lyke dans un communiqué. «Nous sommes reconnaissants et fiers de la façon dont ils ont géré ces six derniers mois et souhaitons qu’ils passent des vacances reposantes bien méritées avec leur famille et leurs proches.»

Bien que les exigences typiques du bol pour remporter six victoires aient été supprimées pour cette saison sans précédent, en tant qu’équipe de l’ACC à six victoires, les Panthers auraient été allés dans un bol s’ils le souhaitaient. Les dernières projections de USA TODAY Sports les avaient insérées dans le Birmingham Bowl le jour du Nouvel An.

«Au cours de mes trois décennies en tant qu’entraîneur, je n’ai jamais côtoyé un groupe de joueurs qui ont fait face à de plus grands défis au-delà du terrain que notre équipe cette année», a déclaré l’entraîneur de sixième année des Pitt, Pat Narduzzi. «Et pourtant, depuis leur retour sur le campus début juin, ces jeunes hommes n’ont jamais vacillé – pas face à des protocoles de santé rigoureux, à plusieurs séries de tests COVID chaque semaine ou tout en relevant les défis mentaux et physiques de jouer à 11 matchs. dans une pandémie.

«J’ai toujours été fier d’être l’entraîneur-chef de football de Pitt. Cette fierté était particulièrement grande de travailler avec cette équipe 2020. Ils ont ma gratitude et mon respect éternels.

Pitt a conclu sa saison jeudi soir avec une victoire contre Georgia Tech, un match qui avait été reporté du 14 novembre. Vendredi, il a été annoncé que le match de Georgia Tech à Miami prévu pour le week-end prochain avait été annulé en raison de l’incapacité des Yellow Jackets à répondre aux «considérations d’arrêt du jeu COVID-19» de l’ACC.