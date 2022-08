L’équipe de football de Morris se montre forte dans la mêlée annuelle Maroon & White – Shaw Local

MORRIS – La mêlée marron et blanc est devenue un rituel à la Morris Community High School. Tout d’abord, l’équipe de première année s’affronte, puis l’université prend le terrain contre l’équipe JV.

Ce fut encore le cas vendredi soir, et l’entraîneur Alan Thorson est reparti impressionné par la performance de son équipe. Non seulement ils ont bien joué dans tous les aspects – attaque, défense et équipes spéciales – mais très peu de pénalités ont été infligées par l’équipe d’officiels vétérans dirigée par Tom Hug.

Une fois la mêlée terminée, Hug a parlé aux équipes universitaires et JV qui se sont rassemblées autour de lui. Il avait quelques points d’emphase sur l’équipement, comme le besoin d’un embout buccal et le fait d’avoir des maillots rentrés, mais dans l’ensemble, il a dit que Morris jouait proprement.

“C’est l’une des meilleures équipes d’arbitrage de l’État”, a déclaré Thorson. « Nous avons eu beaucoup de chance de les avoir ici. Ils ont fait beaucoup de matchs pour le titre d’État et ils ont été très élogieux sur la façon dont nous avons joué.

«Nous avons eu quelques problèmes d’équipement, mais c’est pour cela que cette mêlée est faite. Nous devons régler ce genre de choses avant la semaine 1 lorsque Coal City arrive ici et que ça commence pour de vrai.

Le responsable de l’IHSA, Tom Hug, s’entretient avec l’équipe de football de Morris vendredi soir après la mêlée des marrons et des blancs. (Rob Osterle)

La mêlée universitaire a commencé avec des équipes spéciales, alors que Morris essaie quatre botteurs. Trois – Ben Salzman, Ryker Anderson et Connor Ahearn – sont membres de l’équipe de football Morris, et un, Esteban CiFuentes, est membre de l’équipe de football. Tous ont eu leurs chances sur les coups d’envoi, les points supplémentaires et les buts sur le terrain. L’entraîneur de football actuel des garçons de Morris, David Valdivia, était également sur place pour aider les joueurs de football, car il a joué pour les équipes de football et de football pendant qu’il fréquentait Morris.

Luke Brown, un secondeur, porteur de ballon et l’un des quatre capitaines de Morris – avec Justin Hemmersbach, Nick Perry et Sam Reddinger – était impatient de commencer la saison.

“Je suis vraiment excité par cette saison”, a-t-il déclaré. « Nous avons été bons à la fois en attaque et en défense.

“Honnêtement, je me suis senti honoré d’être élu capitaine. C’est quelque chose que je prends au sérieux. Je pense que je suis à la fois un leader vocal et que je prêche par l’exemple. Si quelqu’un ne fait pas son travail, je le lui ferai savoir.

Presque tout le monde a bien fait son travail vendredi soir, alors que la défense a arrêté l’attaque JV pour peu ou pas de gain à plusieurs reprises, et l’attaque a interrompu un assortiment de gros jeux.

“C’était une bonne nuit”, a déclaré Thorson. « Nous avons pu passer sous les projecteurs. Les enfants, après les deux dernières semaines d’entraînement, sont fatigués de se frapper, et cela leur a donné au moins l’impression d’un vendredi soir normal. Vous ne pouvez pas simuler les conditions de jeu dans une mêlée, mais être sous les lumières et avoir des fans dans les gradins aide.

“L’essentiel est que nous soyons sortis sains. La dernière chose que vous voudriez voir arriver dans l’un d’entre eux, c’est que quelqu’un soit blessé, et personne ne l’a fait. Une chose que j’ai aimée, c’est que notre défense s’est beaucoup améliorée, en particulier sur leur communication et sur la sensation de l’autre.

Cette défensive renvoie huit partants de l’équipe de l’an dernier. La ligne défensive comprend Hemmersbach et Perry au tacle, et Jonah Williams et Dan Spencer à la fin, avec Mason Stapleton, Christian Arndt, Vaughn Mills, Carter Laudeman en rotation également. Les secondeurs seront Reddinger, Brown et Ashton Yard, avec Jacob Swartz et Connor Mettille pour les soulager lorsqu’ils ont besoin d’une pause. Les cornerbacks seront Broc Grogan et Will Knapp, avec AJ Zweeres et Sam Mateski aux postes de sécurité. Les autres arrières défensifs incluent Matt Stark et Dmitri Lindemuth.

Offensivement, Hemmersbach sera le centre, avec Perry et Aidan King comme gardes et Justin Newman et Stapleton comme plaqués. Les bouts serrés seront Williams et Mettille, tandis que les receveurs seront Jack Wheeler, Gage Phillips, Zweeres, Stark et Lindemuth. Carter Button sera le quart-arrière, avec les fonctions de course assumées par Yard, Brown, Swartz et Reddinger.

“Notre défensive est très rapide”, a déclaré Thorson. «Ils vont être amusants à regarder. Et en attaque, Hemmersbach est un partant de quatre ans, Perry est un partant de trois ans et Newman et King sont des partants de deux ans. C’est beaucoup d’expérience. Carter fait du bon travail au quart-arrière et il lance une belle balle. Nos porteurs de ballon ont tous un style différent, mais ils ont tous beaucoup de capacités.

« Nous sommes très excités à propos de cette saison. Nous avons l’impression d’avoir beaucoup d’expérience et beaucoup de bons joueurs.