L’équipe de football de Morris ouvrira le match de conférence contre Kaneland vendredi – Shaw Local

MORRIS – D’après l’histoire récente de la rivalité de football Morris contre Kaneland, une chose à rechercher vendredi soir lorsque les Knights visitent Morris est un match à haut score.

La saison dernière, Morris a remporté une victoire de 49-35, au cours de laquelle Ashton Yard a couru pour 352 verges et a marqué trois touchés. Morris a terminé le match avec 556 verges au sol en 62 tentatives. Le quart-arrière de Kaneland Troyer Carlson, quant à lui, a lancé pour 320 verges et quatre touchés, tout en ajoutant un autre score au sol. Le match précédent entre les deux équipes, en 2019, avait vu Morris émerger avec une victoire 35-30. En 2018, Kaneland a accroché une défaite 50-14 à Morris.

“Nos derniers matchs avec Kaneland ont été des fusillades”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. « Nous en attendons un autre cette semaine. Leur quart-arrière [Carlson] est la vraie affaire. Il lance très bien et il peut aussi courir. Quand il est le plus dangereux, c’est quand il sort de sa poche et se démène. Il lance très bien en courant, et il pourrait aussi le rentrer et courir.

« Nous allons devoir rester disciplinés. Ce sera certainement un défi de les contenir.

Troyer Carlson de Kaneland a lancé pour 320 verges et quatre touchés et a couru pour 32 verges et un touché dans une défaite de 49-35 contre Morris la saison dernière. (Dan Voïtik)

Le match marque l’ouverture de la Kishwaukee River / Interstate Eight White Division pour les deux équipes. Morris est allé 2-0 lors de ses deux premiers matchs, avec une victoire 49-10 sur Coal City et un triomphe 31-14 sur Antioche. Kaneland, quant à lui, a débuté avec une victoire de 52-8 sur Andrew, puis a perdu une décision de 38-14 contre Genève la semaine dernière.

“C’est un gros défi pour le premier match de conférence”, a déclaré Thorson. “Nos enfants ont pour objectif de défendre leur titre de conférence de l’an dernier, et c’est l’étape 1. Il semble que la défensive de Kaneland s’est améliorée par rapport à l’an dernier. Ils ont quelques bons secondeurs au milieu.

Jusqu’à présent cette saison, Morris a eu une attaque équilibrée offensivement. Yard mène l’équipe avec 129 verges au sol en deux matchs, tandis que Sam Reddinger et Jacob Swartz en ont chacun 76. Le quart-arrière Carter Button a complété 16 des 23 passes pour 229 verges et cinq touchés. Son receveur principal a été AJ Zweeres, qui a neuf attrapés pour 138 verges et trois touchés. Will Knapp a attrapé deux passes pour 50 verges, ses deux réceptions allant pour un touché.

Kaneland, quant à lui, a monté le bras de Carlson, dont les receveurs préférés sont Aric Johnson et Sebastian Chavez. Johnson a réussi quatre attrapés pour 130 verges, dont des touchés de 82 et 35 verges, contre Morris la saison dernière.

“Ils ont quelques bons receveurs”, a déclaré Thorson. « Notre secondaire va être testé cette semaine. Ils étendront également le terrain et dirigeront également le ballon, nous devons donc être prêts pour cela.

«Mais la passe est la chose principale. Ils ont lancé plus de 60 fois lors de leurs deux premiers matchs, donc nous savons ce que nous devons surveiller.