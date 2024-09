L’équipe de football de l’Utah domine les Cowboys, 22-19

Prochain jeu : Arizona 28/09/2024 | 20h15 ESPN ESPN 700 AM / 92,1 FM

STILLWATER, Oklahoma – L’équipe de football de l’Université de l’Utah a contrôlé le ballon et le jeu lors de ses débuts en Big 12, en battant les Cowboys de l’Oklahoma State, classés 14e, 22-19. L’Utah affiche un bilan global de 4-0 cette saison et de 1-0 en championnat.

Les Utes étaient menés 3-0 au premier quart-temps, mais ont pris une avance de 22-3 grâce à trois field goals marqués et deux touchdowns. Brant Kuithe Au cours du quatrième quart-temps, le temps s’écoulait. L’Utah a limité les Cowboys à seulement 37 yards au troisième quart-temps, mais ils ont continué à en accumuler 129 au quatrième, réduisant le score à 22-19 avec 1:47 à jouer.

À moins de deux minutes de la fin, l’attaque de l’Utah est restée calme et composée avec Micah Bernard il a réussi à gagner quatre yards sur un troisième et trois pour sceller la victoire des Utes.

C’était le 24 de l’Utahème vaincre un adversaire du Top 25 de l’AP dans le Kyle Whittingham ère et la première victoire sur une équipe du top 15 à l’extérieur depuis 2018, lorsque les Utes ont battu Stanford alors qu’ils étaient classés n°14 (40-21).

Après avoir conservé le ballon pendant 42:26 du match contre 17:34 pour OSU, les Utes ont accumulé 456 yards d’attaque au total (207 à la passe, 249 à la course), limitant les Cowboys à seulement 285 (237 à la passe, 48 à la course). OSU avait une moyenne de 192 yards au sol avant le match, les Utes les limitant à 48 au total avec seulement 3,2 yards par course.

Les 249 yards de course de l’Utah dans le match ont été un sommet pour l’équipe cette saison, et ont été un grand succès pour les Utes lors du match de conversion. L’Utah a réalisé 20 premiers essais, a également converti cinq troisièmes essais et a réalisé 4 des 5 quatrièmes essais.

CHEFS DE JEU

C’était un autre match équilibré en attaque avec les étudiants de première année Isaac Wilson Il a réussi 17 passes sur 29 pour 207 yards et un touchdown, ajoutant également 41 yards au sol, le meilleur total de sa carrière. Sa cible préférée du jour était le senior Dorian Singer avec le receveur accumulant sept réceptions pour 95 yards, le meilleur total de l’Utah.

Ailier rapproché Brant Kuithe a également montré une fois de plus sa polyvalence pour les Utes, en attrapant quatre passes pour 74 yards, en ajoutant un touchdown en réception et un touchdown en course d’un yard. Sur le terrain, le senior Micah Bernard a connu une journée de carrière, portant le ballon 25 fois, un sommet en carrière, pour un record en carrière de 182 yards, avec une moyenne de 7,3 yards par course.

En défense, sécurité Tao Johnson a mené l’équipe avec six plaqués au total, tandis que le secondeur Atterrisseur Barton en avait cinq. Senior Tafuna junior a également effectué quatre arrêts, dont un plaquage pour perte avec Fourgon de remplissage enregistrant trois plaqués ainsi que le seul sac du match de l’Utah.

Dans le secondaire, les Utes ont eu deux interceptions de la part du safety Alaka’i Gilman et cornerback Élie Davis tandis que le nickel revient Smith Snowden il a enregistré trois ruptures de passes, un sommet en carrière, ainsi que deux plaquages.

Cole Becker il a réussi 3 de ses 4 tirs, en marquant un de ses 44 yards au quatrième quart-temps, ce qui porte le score à 16-3. Jack Bouwmeester a également été essentiel pour les Utes, avec une moyenne de 42,3 yards par punt, en réussissant deux à l’intérieur de la ligne des 20 yards.

STATISTIQUE REMARQUABLE

Avec ses 182 yards au sol contre les Cowboys à l’extérieur, Micah Bernard a couru plus de 100 yards lors de trois matchs consécutifs, le premier Ute à accomplir cet exploit depuis Ty Jordan en 2020.

POINTS FORTS DU JEU



Isaac Wilson est le premier quarterback titulaire de première année de l’Utah de l’histoire à battre une équipe classée AP. Il a maintenant un bilan de 2-0 en tant que titulaire.

est le premier quarterback titulaire de première année de l’Utah de l’histoire à battre une équipe classée AP. Il a maintenant un bilan de 2-0 en tant que titulaire. Ailier rapproché Brant Kuithe Kuithe s’est aligné en début de deuxième quart-temps et a couru sur un yard pour son cinquième touché au sol en carrière. Le dernier touché au sol de Kuithe était un touché au sol de 11 yards à l’USC le 9 octobre 2021.

Kuithe s’est aligné en début de deuxième quart-temps et a couru sur un yard pour son cinquième touché au sol en carrière. Le dernier touché au sol de Kuithe était un touché au sol de 11 yards à l’USC le 9 octobre 2021. La réception de TD de Kuithe était également la 20e de sa carrière, le plaçant à égalité avec Carl Harry pour la troisième place dans l’histoire du programme et ses 74 yards de réception le poussent devant Dres Anderson et en possession exclusive de la cinquième place dans l’histoire de l’école en termes de yards en carrière dans les airs.

L’Utah a limité les Cowboys à seulement 48 yards au sol, les 52 nd C’est la première fois depuis 2016 que les Utes ont maintenu un adversaire à moins de 100 yards au sol.

C’est la première fois depuis 2016 que les Utes ont maintenu un adversaire à moins de 100 yards au sol. L’Utah a réalisé deux interceptions lors de matchs consécutifs pour la première fois depuis 2022 (2 contre Arizona State, 4 contre Oregon State).

SUIVANT

Les Utes reviennent au Rice-Eccles Stadium le samedi 28 septembre pour accueillir les Arizona Wildcats. Le match est prévu à 20h15 MT sur ESPN.