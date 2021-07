L’équipe de football de l’équipe GB s’agenouillera aux Jeux Olympiques de Tokyo

L’équipe de football de Grande-Bretagne se mettra à genoux avant ses matchs aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, a-t-on annoncé jeudi.

Plus tôt ce mois-ci, le Comité international olympique (CIO) a assoupli sa politique visant à autoriser les athlètes à manifester aux Jeux, mais a réitéré qu’elle n’était pas acceptable sur le podium.

L’équipe nationale masculine d’Angleterre s’est agenouillée avant chaque match de l’Euro 2020 tandis que les joueurs de Premier League et de Super League féminine ont fait de même avant les matchs de la saison dernière.

« Les joueurs et le staff se mettent à genoux au niveau des clubs et au niveau international depuis plus d’un an maintenant et nous étions tous unis dans notre décision de continuer à faire tout notre possible pour sensibiliser au racisme et à la discrimination sous toutes ses formes, dans l’unité et solidarité avec tous ceux dont la vie est affectée », a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe GB, Hege Riise, dans un communiqué.

« Nous sommes clairs que prendre le genou est un symbole important de protestation pacifique contre la discrimination, l’injustice et l’inégalité dans la société et nous sommes heureux que le CIO ait reconnu l’importance de cette forme de liberté d’expression.

« Nous le ferons avec le plus grand respect pour nos collègues concurrents, les officiels et le CIO, dans le respect des idéaux qui sont au cœur du mouvement olympique. »

Le PDG de la British Olympic Association, Andy Anson, a ajouté : « En tant que l’une des équipes sportives les plus diversifiées et inclusives du Royaume-Uni, la Team GB soutiendra toujours tout athlète de n’importe quel sport et son droit de promouvoir l’égalité et une société plus juste, là où elle est portée dehors sereinement, respectueusement et sans interruption. En prenant le genou, notre équipe de football féminin incarne les valeurs de la Team GB. «

Le sujet a été à l’honneur après que l’Angleterre et le défenseur d’Aston Villa Tyrone Mings ont critiqué les politiciens britanniques pour ne pas soutenir l’antiracisme de l’équipe position à l’Euro 2020.

Cela survient après que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka aient été victimes d’abus racistes en ligne après avoir manqué les pénalités lors de la défaite de l’Angleterre contre l’Italie en finale dimanche.

Pendant ce temps, l’équipe GB a également annoncé que Steph Houghton, Sophie Ingle et Kim Little avaient été sélectionnées comme capitaines pour les Jeux olympiques.

L’équipe GB ouvrira le tournoi contre le Chili le 21 juillet avant d’affronter les hôtes Japon et Canada dans le groupe E.