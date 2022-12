L’équipe de football argentine trop blanche tombe sur un radar éveillé au Qatar

Les finalistes de la Coupe du monde n’ont pas assez de joueurs noirs au goût d’un professeur américain

Maintenant que les signaleurs de vertu occidentaux ont réussi à hisser le drapeau LGBTQ sur la Coupe du monde, ils ont décidé de tourner leur regard critique vers la race.

Alors que le peuple argentin célèbre le succès continu de son équipe nationale au Qatar, un écrivain de gauche du Washington Post a refroidi l’atmosphère festive en lâchant une bombe de course : « Pourquoi l’Argentine n’a-t-elle pas plus de joueurs noirs en Coupe du monde ?

La réponse sur Twitter de la nation sud-américaine a été tout aussi rapide que dévastatrice : “Parce que nous sommes un pays, pas un film Disney.” Un autre tweet du même compte déclaré, “Nous n’allons permettre à aucun ignorant d’accuser notre beau pays d’être raciste. Le progressisme bon marché n’a pas sa place en Argentine. Cela résume à peu près l’attitude générale envers les guerriers éveillés qui ne seront pas heureux tant que leur message de division n’atteindra pas les quatre coins de la planète.

Parce que nous sommes un pays, pas un film Disney. https://t.co/k8Lps8PgW2 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) 10 décembre 2022

L’article, rédigé par Erika Edwards, professeur agrégé à l’Université du Texas à El Paso, n’a pas été aidé par la déclaration initiale incorrecte selon laquelle “environ un pour cent” de la population argentine de 46 millions est noire.

Le Washington Post a publié plus tard une correction, disant qu’il s’agissait d’une erreur d’édition et notant que “alors que le nombre de Noirs cités était exact, le pourcentage était en fait bien inférieur à un pour cent et l’article a été modifié pour l’indiquer.

Lire la suite Messi révèle ce qui a conduit l’Argentine à la finale de la Coupe du monde

En d’autres termes, il n’y avait que 149 493 Noirs vivant en Argentine au recensement de 2010, et ce chiffre à lui seul devrait permettre de mieux comprendre pourquoi l’équipe nationale de 26 membres est entièrement composée de joueurs «blancs» qui, soit dit en passant, le Post l’écrivain se donne beaucoup de mal pour faire valoir qu’ils ne sont pas vraiment blancs après tout.

“Cette histoire montre clairement que même si l’équipe de football argentine n’inclut pas de personnes d’ascendance africaine, ou peut-être des personnes que la plupart considéreraient comme noires, ce n’est pas non plus une équipe” blanche “.” Edwards écrit dans son article, qui est essentiellement une conférence d’histoire rattachée au sport le plus populaire au monde.

Essentiellement, son argument est qu’il était une fois, l’Argentine était composée de beaucoup plus de Noirs, mais des années d’immigration européenne et d’autres initiatives gouvernementales ont travaillé à “effacer la noirceur de la nation. Comme toute nation coloniale, l’Argentine a reçu son afflux initial de Noirs lorsqu’ils ont été amenés comme esclaves. Au fil des siècles, les Noirs et les indigènes ont choisi de se mélanger de plus en plus et de se faire passer pour des Blancs pour échapper à la marginalisation, ce qui a donné un pays avec un mélange riche et coloré de personnes du monde entier. La couleur de peau de ces groupes raciaux argentins disparates a historiquement inclus des descriptions comme morocho (couleur beige), pardo (couleur marron) et trigueño (couleur blé).

Edwards souligne que le footballeur le plus célèbre d’Argentine, Diego Maradona, était un “non blanc” morocho qui est devenu “le visage du football argentin” et, ironiquement, une “nation blanche”. Pourtant, quand ce fait a-t-il jamais dérangé la foule locale implicitement xénophobe ? Jamais.

Est-il juste de supposer que l’Argentine est un endroit extrêmement raciste, comme Edwards semble le croire, parce que la population noire s’est assimilée aux « blancs » au cours des siècles ? De plus, l’assimilation entre les races, selon la logique de la foule signalant la vertu, n’est-elle pas une chose intrinsèquement positive, à l’opposé de la marginalisation et de la ségrégation ? Après tout, la représentation de couples métis dans les publicités, les films et d’autres médias est célébrée comme promouvant l’égalité. Pourtant, le résultat final de tous ces mélanges et assortiments est inévitablement «l’effacement» de la «noirceur», ainsi que de toute autre «race-ness». C’est quelque chose communément appelé un creuset et considéré comme une bonne chose (d’ailleurs, cette description est souvent démystifiée comme un mythe lorsqu’elle est appliquée aux États-Unis).

Lire la suite L’histoire de Messi alors que l’Argentine atteint la finale de la Coupe du monde

La Suède, par exemple, a permis à des millions de migrants du Moyen-Orient de s’installer dans leur pays, où ils ont été marginalisés dans des ghettos infestés de criminalité à la périphérie des grandes villes. Ces personnes ne s’assimilent pas à la vie suédoise, et cela est devenu un grand embarras, voire un risque pour la sécurité nationale. En fait, le pays scandinave vient d’élire un gouvernement d’extrême droite anti-immigration pour régler le problème. Encore une fois, si l’assimilation des minorités dans une culture est le but ultime, alors tout ce discours sur «l’effacement noir» semble très étrange. Si et quand l’assimilation arabe se produira en Suède, les futurs militants éveillés dénonceront-ils «l’effacement arabe» dans le pays? C’est peut-être ce qui frustre tant de gens face à cette critique de gauche : les Blancs, à supposer même qu’ils existent, semblent voués à la condamnation, quoi qu’ils fassent.

Mais même si l’Argentine était un pays composé à 90% de Noirs, pourquoi serait-il automatiquement considéré comme raciste s’il n’y avait pas de Noirs dans l’équipe ? Comme dans toute profession, les athlètes doivent être choisis en fonction de leur mérite et de leurs qualifications individuelles, et non parce qu’ils remplissent un quota d’équité.

Enfin, si la composition raciale de l’équipe nationale argentine n’a suscité aucune interrogation de la part du peuple argentin, pourquoi un professeur d’un département universitaire éveillé aux États-Unis doit-il en faire son affaire ? La chose la plus exaspérante à propos des guerriers de la justice sociale est peut-être qu’ils supposent automatiquement que ce qui semble être un problème pour eux doit également être un problème pour les personnes qu’ils examinent depuis la sécurité et l’isolement de leurs tours d’ivoire. Tout cela ne fait finalement que semer des divisions entre les gens là où il n’y en a pas.