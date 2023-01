L'équipe de DRDO crée des `` cyborgs de rat '' pour les opérations de surveillance et de récupération du renseignement

Dans ce qui vient comme le dernier développement, le Young Scientist Laboratory de la première installation de R&D Defence Research and Development Organization (DRDO) crée des “rats cyborgs”. Le but est d’aider les forces de sécurité dans les opérations de récupération et la surveillance du renseignement. P Shiva Prasad, directeur du Laboratoire des jeunes scientifiques du DRDO (DYSL-AT), lors d’une session du Congrès mondial des sciences, a déclaré que les rats cyborgs auront des caméras montées sur la tête. Il a en outre révélé que celles-ci seront guidées à l’aide de commandes électroniques via des semi- électrodes cérébrales invasives.

S’adressant à PTI, il a déclaré: «C’est la première fois que l’Inde s’engage dans le développement d’une telle technologie. Certains pays étrangers l’ont déjà. Il aidera les forces armées dans les opérations de surveillance et de récupération du renseignement (ISR). Les essais de phase 1, dans lesquels le rat sera contrôlé par les commandes de l’opérateur, sont en cours.”

Il a en outre ajouté que dans la phase 2, les scientifiques peuvent alimenter en images la caméra montée sur la tête. Donnant un exemple, il a rappelé l’attaque terroriste du 26/11 au cours de laquelle plus de 200 chambres d’un hôtel ont dû être perquisitionnées. « Dans la phase 1, les électrodes devront être implantées dans le cerveau des rats, tandis que dans la phase 2, nous opterons pour la transmission sans fil. Nous avons utilisé trois à quatre rats pour les tests de laboratoire », a déclaré Prasad.

Tout en parlant de robots télécommandés, il a déclaré que ceux qui sont engagés dans de telles opérations ISR ont des problèmes lorsqu’ils escaladent des murs et pénètrent dans des espaces étroits. Cependant, les rats font preuve d’endurance dans de telles tâches. Aussi, la connaissance de ses points de plaisir permet aux scientifiques de l’encourager pour des missions en lui proposant des incitations alimentaires.

Pendant ce temps, plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels la police de San Francisco pouvait utiliser des robots télécommandés pour tuer dans des scénarios d’urgence après l’approbation officielle du conseil de surveillance de la ville. Malgré l’opposition des libertés civiles et d’autres groupes de surveillance de la police dans la ville de la côte ouest des États-Unis, la mesure a été approuvée par un vote de 8 contre 3 après un débat controversé de deux heures.

Le Washington Post rapporte que la politique récemment approuvée permettra l’utilisation de robots mortels par la police “lorsque le risque de mort pour des membres du public ou des officiers est imminent et que les officiers ne peuvent pas maîtriser la menace après avoir utilisé des options alternatives de force ou la désescalade”. tactique.” Le département de police de San Francisco (SFPD) a déclaré qu’il ne possédait pas de robots déjà armés d’armes et qu’il n’envisageait pas de le faire. Néanmoins, si des vies sont en danger, l’agence peut envoyer des robots armés de charges explosives “pour contacter, neutraliser ou désorienter des suspects belligérants, armés ou dangereux”, selon la porte-parole du SFPD, Allison Maxie.

