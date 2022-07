L’équipe de Drake nie que le rappeur ait été arrêté

Après que des rapports de diverses sources affirment que Drake et sa sécurité ont été arrêtés en Suède, les représentants nient qu’il ait été arrêté.

Si vous suivez Drake sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué que lui et ses gars ont fait un voyage à travers l’étang comme documenté sur son Instagram. Lorsque vous avez votre propre avion 767 conçu par Virgil Abloh, vous pouvez simplement vous garer n’importe où à tout moment et vous amuser à tout moment. Quelques heures après l’atterrissage de Drakes en Suède, des rumeurs ont commencé à circuler sur des pages de médias sociaux aléatoires selon lesquelles Drake et sa sécurité auraient été arrêtés pour marijuana dans un club.

Alors que les médias sociaux continuaient à plaisanter pendant la nuit à propos de Drake et de sa prétendue arrestation, ce matin, le plaisir était terminé. Selon THR, l’équipe de Drake nie que le “Man Dem” ait été arrêté et Drake se détend confortablement dans sa chambre d’hôtel. La principale raison pour laquelle une rumeur pourrait être si facilement crue est due à la situation d’A $ AP Rocky des années précédentes. Beaucoup pensent que les rappeurs sont des cibles dans les pays d’outre-mer où les gens les agacent ou provoquent la violence, puis jouent les innocents devant la police. Même s’il s’est avéré que ce n’était pas vrai, voici quelques blagues d’hier soir qui sont trop bonnes pour être laissées de côté.