L’équipe de développement de Silent Hill 2 Remake savait qu’elle devait évoluer après la sortie de Medium

Bloober Team a admis qu’elle savait qu’elle devait « évoluer » après la sortie de The Medium, une décision qui a conduit au développement de jeux plus importants tels que le remake de Silent Hill 2 et le prochain Cronos : The New Dawn.

Le réalisateur et producteur de Cronos, Jacek Zieba, a déclaré à IGN que The Medium, arrivé en 2021 en tant que jeu d’aventure d’horreur psychologique avec un Metascore de 71 sur Métacritiqueest devenu un tournant pour le studio alors qu’il cherchait à créer des jeux plus grands et meilleurs.

« Je pense qu’après The Medium, il était très clair pour nous que nous devions évoluer », a déclaré Zieba. « C’était comme : ‘terminons le chapitre des jeux d’aventure’. Couches de peur, observateur et médium, [games that were] étrange, expérimental, avec des outils de caméra fixes. « D’accord, finissons avec ça. »

« Nous voulons aussi évoluer, alors passons au survival horror, créons quelque chose qui nous est propre, quelque chose de différent des autres jeux du genre en termes de monde, d’histoire et aussi de gameplay. Créons un autre jeu de nos rêves. »

Le remake de Silent Hill 2 était en quelque sorte une soirée de sortie pour Bloober Team afin de montrer qu’il pouvait créer une aventure d’horreur de survie à gros budget. Il est arrivé le 8 octobre et a reçu un accueil critique élogieux et de fortes ventes, et Bloober Team est également disposé à créer davantage de jeux Silent Hill, qu’il s’agisse de remakes ou de quelque chose de complètement nouveau.

Mais le « jeu de nos rêves » mentionné par Zieba est Cronos, un survival-horror de science-fiction se déroulant dans un avenir post-apocalyptique impitoyable dans la Pologne des années 1980. Ce sera le véritable test pour Bloober Team, qui cherche à se solidifier en tant que développeur capable de publier des versions grand public sans pouvoir s’appuyer sur le cadre de Silent Hill 2, l’un des jeux d’horreur les plus appréciés de tous les temps.

Dans notre revue 8/10 du remake de Silent Hill 2, IGN a déclaré : « Silent Hill 2 est un excellent moyen de visiter – ou de revisiter – l’une des destinations les plus effrayantes de l’histoire du survival horror. »

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant pour l’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.