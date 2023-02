L’équipe de défense d’Alec Baldwin “attaquera” l’argument du producteur donné par l’accusation: des experts juridiques interviennent

Les procureurs ont exposé leur dossier contre Alec Baldwin en détail dans le documents sur les causes probables publié mardi.

Baldwin comparaîtra virtuellement pour une audience préliminaire le 24 février. Ce sera la première comparution devant le tribunal de l’acteur concernant cette affaire.

Il a été formellement accusé d’homicide involontaire mardi en lien avec la mort de Halyna Hutchins sur le tournage de “Rust”. Le directeur de la photographie est décédé le 21 octobre 2021 après qu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé lors de la fusillade dans une église du Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique.

La déclaration de cause probable déposée par le bureau du procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique a décrit les plans de l’accusation.

Les procureurs se sont concentrés principalement sur le rôle de Baldwin en tant que producteur du film. Cependant, les experts juridiques ne sont pas convaincus que ce soit l’argument le plus fort contre Baldwin.

“Je pense toujours qu’il leur sera difficile de convaincre un jury de sa culpabilité, en particulier la façon dont ils ont établi sa culpabilité en tant que producteur”, a déclaré Kate Mangels du cabinet d’avocats Kinsella Weitzman Iser Kump Holley à Fox News Digital.

“Il semble qu’ils lui attribuent la responsabilité de différentes choses qui auraient dû se produire sur le plateau”, a-t-elle expliqué. “Je veux dire, ils le blâment pour un chariot non verrouillé pendant l’heure du déjeuner et pour une embauche négligente par la société de production. Une fois que nous entrons dans la réalité de ce qu’étaient son rôle et ses responsabilités en tant que producteur, en particulier sur un film où il y a de nombreux producteurs, je pense qu’il sera difficile de convaincre un jury qu’il était vraiment responsable de toutes ces choses sur un plateau de tournage.”

L’ancien procureur fédéral Neama Rahmani a souligné que même si Baldwin était un producteur de “Rust”, il est “difficile” de tenir quelqu’un légalement responsable “des actions d’un autre”.

Rahmani a spécifiquement souligné les fonctions de l’armurier Hannah Gutierrez-Reed et du réalisateur adjoint Dave Halls.

“L’argument est que Baldwin, en tant que producteur, n’aurait pas dû laisser Hannah Gutierrez-Read quitter le plateau”, a expliqué Rahmani à Fox News Digital. “Et qu’il aurait dû insister pour que Dave Halls effectue un deuxième contrôle de sécurité. Vous poussez tout cela sur Baldwin, mais ensuite vous accusez Halls d’un délit alors que c’est lui qui aurait dû effectuer le deuxième contrôle de sécurité.”

“Donc, pour beaucoup de ces arguments, je peux voir la défense essayer d’attaquer et d’exclure des preuves de ce que faisaient d’autres personnes et faire valoir qu’en vertu de la loi, il est très difficile de tenir quelqu’un pénalement responsable des actions d’un autre”, a-t-il ajouté. “Les seuls vrais moyens de le faire sont si vous êtes un complice ou un coconspirateur.”

En fait, l’expert juridique a déclaré que l’accusation portée contre Baldwin “ressemblait davantage à une poursuite civile”.

“Ils essaient de monter un dossier de négligence contre Baldwin. Et rien de ce que Baldwin a fait, individuellement, n’atteint le niveau d’insouciance nécessaire pour un homicide involontaire”, a-t-il expliqué. “Donc, ils essaient d’ajouter tous ces différents éléments de preuve ou de négligence ensemble pour essayer d’y arriver.”

Rahmani a expliqué ce qu’il pense être l’argument le plus fort de l’accusation contre Baldwin.

“Je pense que le meilleur argument qu’ils ont est qu’il a en fait appuyé sur la gâchette parce que même si vous pensez qu’une arme n’est pas chargée, vous ne devriez pas la pointer sur quelqu’un et appuyer sur la gâchette”, a-t-il déclaré. “Pour moi, c’est la preuve la plus accablante. Maintenant, Baldwin nie avoir appuyé sur la gâchette, et c’est là qu’ils entrent dans cette analyse détaillée du FBI. Mais pour moi, c’est la preuve la plus solide.”

Après avoir procédé à une analyse de l’arme à feu qui a tué Hutchins, le FBI a conclu que le revolver n’aurait pas pu être tiré sans que la gâchette ait été enfoncée.

Un autre expert a noté que les “récits incohérents” de Baldwin sur ce qui s’est passé le 21 octobre 2021 sont également un argument solide de l’accusation.

“Leur argument où ils se concentrent sur certaines de ses déclarations incohérentes qu’il a faites lors d’entretiens avec la police et aux médias est fort en ce que ce sont ses propres mots”, a déclaré Mangels à Fox News Digital. “Une histoire changeante peut potentiellement montrer que quelque chose a été fait de manière incorrecte.”

Baldwin a initialement “approché” les autorités qui ont répondu le 21 octobre 2021 en disant que c’était lui qui avait “tiré” l’arme, selon le document de dépôt. Cependant, il a poursuivi en affirmant qu’il “n’avait jamais tiré avec le revolver et qu’il venait juste de ‘… exploser'”.

“Baldwin a également rendu cette affirmation publique, dans de multiples interviews avec les médias menées après la fusillade”, indique le document. “Beaucoup d’entretiens avec les médias et d’entretiens avec les forces de l’ordre ont été menés par Baldwin, et il a présenté des récits très incohérents de ce qui s’est passé lors de l’incident lors du tir avec l’arme qui a tué Hutchins.”

Selon les documents, Baldwin n’a pas assisté à une formation sur les armes à feu avant le tournage de “Rust” et a passé du temps “distrait” lors d’une session de 30 minutes censée durer une “heure ou plus”.

“Une séance d’entraînement d’au moins une heure ou plus était prévue, mais l’entraînement proprement dit n’a duré qu’environ 30 minutes car, selon Reed, Baldwin était distrait et parlait sur son téléphone portable à sa famille pendant l’entraînement”, a déclaré le réclamation de documents.

Ce point pourrait “certainement” affecter l’opinion d’un jury sur Baldwin, si l’accusation peut effectivement montrer que Baldwin ne prenait pas les formations “au sérieux”, selon un expert juridique.

“Il semble également, sur la base de la façon dont les informations ont été formulées, qu’ils ont de nombreux témoins du film qui témoigneront de quelque chose d’aussi spécifique que le fait qu’il parle aux autres au téléphone alors qu’il aurait dû prêter attention. Et ce sont le genre des choses qui lui sont directement attribuables. Donc, je pense que ce sont les points les plus forts pour montrer sa culpabilité », a déclaré Mangels à Fox News Digital.

“Je ne sais toujours pas si cela suffira à montrer qu’il a vraiment fait preuve de négligence criminelle plutôt que simplement, vous savez, peut-être qu’il ne suivait pas les meilleures pratiques, mais il doit y avoir quelque chose de plus que cela pour la négligence criminelle.”

Quant à l’audience préliminaire prévue le 24 février, Rahmani s’attend à voir la défense plaider “agressivement”.

“Nous allons probablement voir des feux d’artifice lors de l’enquête préliminaire”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, la défense va essayer de faire éliminer cela à un stade précoce avant qu’il ne soit soumis à un jury. De toute évidence, la norme en préliminaire est faible, c’est juste une cause probable. C’est une cause probable d’aller de l’avant avec un procès devant jury, mais je peux voir que les préliminaires sont plaidés de manière très agressive.”

Baldwin a été officiellement inculpé mardi de deux chefs d’homicide involontaire coupable, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Armurier “Rouille” Gutierrez-Reed a également été inculpé mardi. Les procureurs ont déclaré précédemment que le directeur adjoint Halls, qui supervisait la sécurité sur le plateau, avait accepté de plaider coupable d’utilisation négligente d’une arme mortelle. Les procureurs disent que Halls a peut-être mal manipulé l’arme avant qu’elle ne soit donnée à Baldwin.

Le département du shérif du comté de Santa Fe a passé l’année dernière à enquêter sur la façon dont les tournées en direct se sont rendues sur le plateau de tournage. Gutierrez-Reed et Halls étaient les seuls autres membres d’équipage soupçonnés d’avoir manipulé l’arme qui a tiré sur le plateau.

Halls aurait remis à Baldwin un revolver .45, lui disant qu’il faisait “froid” ou sans danger. Avant cela, Gutierrez-Reed a fait tourner le cylindre pour montrer à Halls ce qu’il y avait dans l’arme, a déclaré son avocat.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade meurtrière et à nouveau dans un épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le chien de l’arme aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché, mais qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette.

L’avocat de Baldwin a précédemment qualifié la décision d’accuser l’acteur d’homicide involontaire d'”erreur judiciaire”.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan à Fox News Digital dans un communiqué. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

Baldwin risque jusqu’à 18 mois s’il est reconnu coupable d’homicide involontaire. S’il est reconnu coupable d’homicide involontaire dans la commission d’un acte licite, qui comprenait une amélioration de l’arme à feu, Baldwin fera face à une peine obligatoire de cinq ans de prison.

