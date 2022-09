L’équipe de danse noire de l’USC provoque Boomkack Kerfuflle

Ainsi, une étudiante noire de l’Université de Californie du Sud a publié une vidéo de son équipe de danse noire et, BOUM, nous sommes en plein milieu d’un autre débat HBCU contre PWI. Celui-ci comporte “Eh bien, en fait” sur le style de danse qui se passe et des remarques sarcastiques sur la décision de l’élève d’apporter quelque chose présenté dans les collèges historiquement noirs à une école blanche.

Bouclez votre ceinture pour ce kerfuffle Boomkack…

NewsOne rapporte que l’utilisateur de Twitter et étudiant de l’Université de Californie du Sud @Princesslang0 a publié un Extrait de 8 secondes qui montrait un groupe de jeunes femmes noires souriantes dansant en synchronisation les unes avec les autres alors qu’une foule de fans blancs applaudissait en arrière-plan dans l’institution à prédominance blanche (PWI).

“Oh rien… j’ai créé une équipe de majorette à un PWI et joué à notre premier match”, a déclaré le tweet. “vraiment bien que je sois tellement béni et que je ne puisse pas assez remercier Dieu. Merci à mes parents et à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ce LONG voyage. et mes filles FYE The Cardinal Divas of SC sont UP NEXT.