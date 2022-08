L’équipe de crosse de la Colombie-Britannique remporte l’or pour son coéquipier récemment diagnostiqué d’un cancer

Ben Pawluk, un joueur de crosse de 17 ans de Victoria, en Colombie-Britannique, a regardé dimanche ses coéquipiers de la Colombie-Britannique remporter l’or aux Jeux d’été du Canada de 2022 à l’autre bout du pays.

Deux de ses chandails étaient accrochés derrière le banc de l’équipe tout au long du tournoi.

Pendant que ses amis participaient à la crosse en enclos à Niagara Falls, en Ontario. – et a finalement éliminé l’équipe de l’Ontario en finale – Ben subissait une chimiothérapie dans un hôpital de Vancouver.

“Ça craint de ne pas pouvoir créer des souvenirs avec eux là-bas, mais je sais qu’ils vont l’écraser”, a-t-il déclaré en larmes dimanche matin, peu avant le match pour la médaille d’or.

Une semaine après avoir découvert qu’il avait fait partie de l’équipe, Ben a reçu un diagnostic de lymphome de Burkitt, une forme agressive de cancer du sang qui attaque la moelle osseuse et le système nerveux central.

Dimanche après-midi, l’équipe de la Colombie-Britannique a remporté la médaille d’or grâce à une victoire de 7-6 sur ses rivaux ontariens.

“C’est terrible que nous ne puissions pas l’avoir ici avec nous en ce moment”, a déclaré l’ami d’enfance de Ben et capitaine de l’équipe de la Colombie-Britannique, Luca Pavetta, après le match.

“Mais nous vivons à travers cet esprit qu’il combat avec nous et pour lui-même. C’est pourquoi nous avons fait cet effort supplémentaire à la fin et tout au long du tournoi.”

Ben parle à ses coéquipiers de l’équipe masculine de crosse en enclos de la Colombie-Britannique sous les yeux de sa mère Anita. (Janella Hamilton/CBC)

Diagnostic surprise

Anita Pawluk dit que le fait d’apprendre que son fils avait un cancer a été un choc pour la famille et pour tous ceux qui le connaissaient.

“La santé de Ben déclinait depuis le début de 2022”, a-t-elle déclaré. “Il dormait tout le temps et c’est arrivé au point où ses dents ont commencé à le déranger.”

Après plusieurs visites chez le dentiste où tout semblait normal, les dents de Ben se sont tellement décollées qu’il n’a pas pu manger. En quelques semaines, son état s’était encore aggravé.

“Au moment où nous l’avons découvert, Ben était dans un endroit où il ne pouvait plus marcher, ne plus parler, et il avait un tube d’alimentation installé”, a déclaré sa mère.

“Nous avons beaucoup pleuré sur le diagnostic de Ben et je pense que nous avons tout autant pleuré sur l’effusion de soutien de nos amis, de notre famille et de la communauté sportive”, a-t-elle déclaré. “Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants.”

Ben est d’accord, affirmant que les conversations vidéo qu’il a eues avec l’équipe tout au long des Jeux du Canada et leurs encouragements constants le motivent à s’améliorer.

Avant son diagnostic, il avait été repêché 16e au total par les Salmonbellies de New Westminster dans la Ligue de crosse junior A de la Colombie-Britannique et il espère être de retour sur le terrain l’an prochain — après une autre ronde de chimio et un peu de physiothérapie.

À chacun de leurs matchs cette semaine, l’équipe de la Colombie-Britannique a demandé aux équipes adverses de signer l’un des chandails de Ben et de l’encourager dans sa lutte contre le cancer.

“[It] aide certainement beaucoup. Ça me garde le moral”, a déclaré Ben. “Juste pour savoir combien de personnes me soutiennent.”

Même s’il n’a pas pu être présent en personne, l’entraîneur de l’équipe de la Colombie-Britannique, Grant Hamilton, a déclaré que toute l’équipe avait ressenti la présence de Ben en finale.

“Il nous a vraiment motivés aujourd’hui, il est ici sur le terrain avec nous”, a déclaré Hamilton.

“Ben, c’est pour toi.”