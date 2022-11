L’équipe de Coupe du monde de l’USMNT a pris racine au Portugal il y a cinq ans

Ce fut un très long et sombre retour en avion pour l’équipe nationale masculine des États-Unis après avoir perdu 2-1 contre Trinité-et-Tobago le 10 octobre 2017 lors de leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde de Russie 2018. C’est un résultat qui signifiait que les États-Unis manquerait sa première Coupe du monde depuis 1986. Dave Sarachan, alors assistant de l’entraîneur-chef Bruce Arena, était assis à côté d’Arena sur le vol lorsque le directeur général de l’administration de US Soccer, Tom King, est apparu.

“Tom King a dit:” Au fait, Bruce, nous avons ce match amical contre le Portugal “”, a raconté Sarachan à ESPN. “Et la réaction de Bruce a été essentiellement:” Vous vous moquez de moi? Je ne vais pas entraîner ce match. J’ai terminé. “”

Avec une base de fans exaspérée par l’échec de l’équipe et une élection présidentielle imminente du football américain en février, qui a pris une forme très différente après cette nuit-là, il n’y avait pas beaucoup de gens au sein du football américain qui pensaient affronter le Portugal le 14 novembre à Leiria.

Entre Sarachan.

“Les clés m’ont essentiellement été remises”, a déclaré Sarachan. “Il n’y a pas eu beaucoup d’interaction avec quelqu’un en particulier à la fédération. Je me suis réuni avec mon équipe et j’ai dit : ‘Nous devons nous représenter dans ce match.’ J’ai juste pris le ballon et j’ai couru avec. Il n’a pas fallu sorcier pour comprendre que nous devions commencer le nouveau cycle en novembre 2017. C’est aussi simple que cela.”

Aujourd’hui, cinq ans plus tard et prête à disputer sa première Coupe du monde depuis Brésil 2014, l’USMNT a parcouru un long chemin depuis que Sarachan a réuni ce premier groupe de joueurs. C’était l’aube d’une nouvelle ère.

“Tout d’abord, tous ceux que nous avons contactés ne pouvaient pas être disponibles ou ne voulaient pas être disponibles dans certains cas, mais je pensais que nous devions introduire du sang neuf”, a déclaré Sarachan. “Nous devons commencer le cycle avec certains de ces jeunes gars prometteurs. Mais j’ai aussi dû faire appel à des gars comme Tim Ream et Alejandro Bedoya, parce que ces gars-là comprenaient l’équipe nationale, ce que cela signifie, ce qu’il faut. “

Parmi les nouveaux visages convoqués au Portugal cette semaine-là figuraient les adolescents Weston McKennie et Tyler Adams – ils sont depuis devenus les dirigeants de l’équipe nationale, mais à ce moment-là, ils avaient les yeux écarquillés par ce qui se passait.



“Peut-être que nous étions un peu naïfs à ce moment-là”, a déclaré Adams lors d’une conférence de presse en septembre. “Je dirais que beaucoup de jeunes gars qui ont été appelés étaient vraiment excités par cette opportunité. Nous avions probablement tous déjà dépassé ce moment où nous ne nous étions pas qualifiés pour la Coupe du monde, car nous ne faisions pas partie de ce groupe, même si nous savions que cela affectait probablement le football américain dans son ensemble.

“Nous n’étions que des jeunes joueurs de l’équipe nationale qui se concentraient sur ce que nous faisions pour nos clubs. Nous n’avions vraiment pas l’idée que si nous ne nous qualifiions pas, nous serions appelés dans notre première équipe nationale. camp. Tout a été accéléré dans un sens.

Le vétéran de la MLS, CJ Sapong, avait 28 ans à l’époque et était l’un des joueurs les plus expérimentés du camp. Ce qu’il a rencontré, c’est un groupe de joueurs qui ont eu la liberté de s’exprimer sur le terrain.

“Vous avez vraiment ressenti cette créativité dans ce camp. C’était très lâche”, a déclaré Sapong à ESPN. “Je suppose que le personnel d’entraîneurs ne savait pas quel était leur sort, alors ils se sont en quelque sorte penchés pour nous permettre de nous exprimer de manière créative, mais aussi avec le coaching en donnant des conseils aux jeunes gars. Vous pouviez sentir qu’il y avait une soif et une soif de s’améliorer et de pousser leur jeu.”

Il y avait d’autres jeunes joueurs comme Josh Sargent, Ethan Horvath et Cameron Carter-Vickers appelés dans le camp. Dans le jeu lui-même, 10 des joueurs qui ont joué dans le jeu avaient 24 ans ou moins. Pourtant, ce sont McKennie, 19 ans, et Adams, 18 ans, qui ont retenu l’attention de tous. La personnalité souriante et extravertie de McKennie s’est imposée dès la première minute, qui comprenait le rap d’une chanson entière de Lil ‘Wayne lors du premier dîner de l’équipe – “Et le faire avec du swag!” selon Sapong.

Weston McKennie, au centre, et Tyler Adams, à l’extrême gauche, ont tous deux fait leurs débuts à l’USMNT lors du match amical de novembre 2017 au Portugal. Octavio Passos/Getty Images

Pendant ce temps, Adams a apporté une quantité illimitée d’énergie à l’entraînement. “Je me souviens de la première séance d’entraînement, j’ai dû littéralement m’arrêter et écarter Tyler Adams et dire:” Tyler, tu dois ralentir “”, a déclaré Sarachan. “Il a couvert plus de terrain en 15 minutes que tout le groupe, alors ces jeunes gars sont arrivés avec beaucoup d’énergie et d’excitation.”

Sapong a ajouté: “J’ai tout de suite vu que Weston et Tyler étaient spéciaux. Je me souviens avoir pensé:” C’est le courage et la personnalité dont les États-Unis ont besoin. C’est vraiment plus révélateur, je pense, de la nature de leur éducation parce qu’il y a une faim et un feu.”

Un groupe qui avait été réuni à la suite du plus grand échec de l’histoire du football américain offrait un optimisme nécessaire, et au cœur de cela se trouvait Sarachan.

“Ce qui me frappe chez Dave, c’est le professionnalisme dont il a fait preuve. Il était très doué pour la communication avec les jeunes joueurs et je pense que c’était très important à ce moment-là pour ce processus”, a déclaré Jorge Villafana, qui n’était que l’un des trois joueurs. qui a débuté contre Trinidad puis a été appelé par Sarachan pour le match amical contre le Portugal. “Je me souviens quand nous étions là dans les réunions, il leur a fait prendre conscience qu’ils étaient dans un processus de renouvellement et de reconstruction de l’équipe nationale et qu’il allait amener de jeunes joueurs.”

Au moment du coup d’envoi, les fans américains étaient impatients de voir comment McKennie et Adams s’en tireraient pour leurs débuts. Il n’y avait rien de positif depuis des semaines, donc un bon départ pour les États-Unis, ponctué par le but bien marqué de McKennie sur une passe décisive de Sapong, était le tout premier signe que les États-Unis se dirigeaient dans une direction différente.

“Ce fut un moment spécial pour nous, pour Weston, qui a marqué à ses débuts, et nous avons égalé ce match contre un très bon adversaire”, a déclaré Adams. “Cela a montré que les jeunes loups pouvaient jouer et se débrouiller contre un adversaire comme ça.”

“Ce fut un grand moment”, a déclaré Sarachan. “Je ne suis pas naïf. Je sais que la communauté du football n’a pas oublié Trinidad, mais une façon d’atténuer une partie de la douleur est de présenter de jeunes gars et de jouer à niveau. Nous sommes ici au Portugal, mais sans Cristiano Ronaldo, mais ils avaient quand même de bons joueurs, donc marquer le premier but me faisait du bien. C’est tout l’intérêt de ces jeunes. Tu vas réussir, tu vas échouer, tu accumules ces expériences. C’était une bonne commencer le cycle suivant.”

Une erreur de Horvath a permis au Portugal d’égaliser, mais les États-Unis ont tenu bon et pourraient s’estimer malchanceux de ne pas trouver de deuxième but, surtout en seconde période lorsqu’une tête d’Adams a frappé le poteau. Dans l’ensemble, un résultat de 1-1 à temps plein laissait présager des jours meilleurs.

“Il était important de terminer l’année comme nous l’avons fait, d’un niveau émotionnel et d’un niveau de football, pour commencer le processus de guérison, mais aussi pour construire le prochain cycle de gars”, a déclaré Sarachan. “Le sentiment était que nous pouvons entrer dans ce prochain cycle et construire un très bon groupe de joueurs qui peuvent représenter le pays.”

Alors que McKennie et Adams feront partie de l’équipe américaine qui débutera la Coupe du monde contre le Pays de Galles lundi, Sapong, Villafana et Sarachan ne seront pas dans le giron des États-Unis au Qatar. Mais pour ces trois personnes et les autres qui faisaient partie de la délégation américaine au Portugal cette semaine-là, on peut toujours dire qu’ils ont fait leur part pour mieux naviguer aux États-Unis à travers ses heures les plus sombres. Pour certains, cela suffit.

“C’est cool d’en parler maintenant parce que rétrospectivement, je me souviens que cela résonnait en moi avec ce qui se passait et que je me sentais honoré d’être là”, a déclaré Sapong. “C’est honnêtement mon meilleur souvenir avec l’équipe nationale.”

En fin de compte, cela pourrait bien devenir la genèse de la génération dorée du football américain.