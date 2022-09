L’équipe de Cops for Cancer trouve 2 350 $ en espèces perdus par un éventuel éleveur de moutons à Chilliwack – Kelowna Capital News

Les coureurs de Cops for Cancer descendaient une route de campagne à Chilliwack dans le cadre de l’équipe du Tour de Valley lorsqu’ils ont repéré des billets de 100 $ qui semblaient « tomber du ciel ».

Au début, certains pensaient qu’ils étaient “farcis”, alors que leurs pneus roulaient juste au-dessus des billets de 100 $, a déclaré le Sgt. Krista Vrolyk de la GRC de Chilliwack, l’une des participantes de l’équipe.

Ils ne pouvaient pas y croire quand ils ont repéré la première facture. Puis un autre, et encore un autre.

“C’était irréel”, se souvient Vrolyk. “Tellement d’argent. Il semblait juste tomber du ciel !

Cela s’est produit le troisième jour de leur tour de vallée Cops for Cancer, et l’équipe s’est arrêtée pour ramasser l’argent en vrac afin de le remettre à la police pour qu’il le garde.

Certains ont dit en plaisantant que c’était peut-être de l'”argent de la drogue”, soufflant dans le vent, a déclaré le porte-parole de la GRC, mais il s’est avéré qu’un homme de Chilliwack venait de perdre une enveloppe pleine d’argent qu’il avait retirée pour acheter un troupeau de moutons “à ventre noir”.

L’équipe venait de terminer sa course de collecte de fonds à Chilliwack et se dirigeait vers Abbotsford, recueillant des fonds pour la Société canadienne du cancer et la recherche sur le cancer pédiatrique. Les membres se sont arrêtés et ont fini par récupérer 23 des billets de 100 $ et un billet de 50 $, pour un total de 2 350 $ sur les 2 700 $ manquants de l’homme pour ses moutons.

L’équipe Cops for Cancer a contacté la GRC de Chilliwack pour leur faire savoir qu’ils avaient trouvé l’argent et qu’ils allaient le remettre.

“Cela pourrait-il être plus Chilliwack?” Vrolyk a parlé de la tournure bizarre des événements.

Le jeune homme et son père s’étaient rendus dans une ferme voisine pour ramasser une remorque qu’ils ont accrochée à leur camion. Le futur éleveur de moutons avait placé l’enveloppe pleine d’argent sur la partie “langue” de la remorque, puis était parti.

“Ils étaient à mi-chemin d’Abbotsford lorsqu’ils ont réalisé ce qui s’était passé et ont immédiatement fait demi-tour, espérant que par un acte de foi, l’argent serait toujours là.”

Ils sont revenus sur les lieux et ont repéré un maigre billet de 50 $.

Ils se sont ensuite tournés vers les médias sociaux et l’ont appelé à la GRC au cas où un bon samaritain aurait trouvé l’argent.

L’appel est venu dans l’heure.

« Les gens disent souvent que Chilliwack est une petite ville dans une grande ville. Il s’est avéré que l’un des coureurs connaissait la famille du jeune homme et il a pu rencontrer l’équipe le lendemain pour partager son histoire et les remercier personnellement.

“Bien qu’il se sente” un peu penaud “à propos de son” geste stupide “, il était également extrêmement reconnaissant envers l’équipe et a montré sa gratitude avec un don encadré de 100 $ aux flics pour le cancer de la Société canadienne du cancer”, a conclu Vrolyk.

Avez-vous une idée d’histoire à partager? E-mail:

jennifer.feinberg@theprogress.com

@CHWKjourno

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

chilliwackFlics pour le cancerAgricultureGRC