L’équipe de championnat de Géorgie décline l’invitation de la Maison Blanche

L’équipe de football du championnat national de Géorgie décline une invitation à visiter la Maison Blanche.

Selon un communiqué publié mardi par l’association sportive de Géorgie, les Bulldogs ne pourront pas assister à un événement le 12 juin avec d’autres équipes universitaires à la Maison Blanche. L’événement est décrit par le président Joe Biden et la première dame Jill Biden comme la « Journée des athlètes universitaires ».

La déclaration de la Géorgie indique que le calendrier de l’équipe interfère avec la date suggérée qui a été fournie dans une invitation reçue plus tôt ce mois-ci.

« L’Université de Géorgie a reçu pour la première fois le 3 mai une invitation pour l’équipe de football Bulldog à visiter la Maison Blanche le 12 juin », indique le communiqué de l’association sportive. « Malheureusement, la date suggérée n’est pas réalisable compte tenu du calendrier des étudiants-athlètes et de la période de l’année. Cependant, nous apprécions l’invitation et attendons avec impatience d’autres opportunités pour les équipes géorgiennes à l’avenir. »

La Géorgie n’a pas fourni plus de détails sur le conflit d’horaire.

Certaines équipes de championnats professionnels, dont les Braves d’Atlanta 2021, ont effectué des visites à la Maison Blanche sous l’administration Biden. Les équipes de basket-ball des championnats masculin et féminin de la NCAA de cette année du Connecticut et de l’État de Louisiane, respectivement, doivent se rendre à la Maison Blanche le 26 mai.

L’entraîneur Kirby Smart et le quart-arrière Stetson Bennett ont mené la Géorgie à son deuxième championnat national consécutif avec une victoire fulgurante de 65-7 contre TCU.

Reportage de l’Associated Press.

