L’équipe de campagne de réélection de Biden se rend au Michigan mais est boudée par certains dirigeants arabes américains

DEARBORN, Michigan (AP) – Président Celui de Joe Biden Le directeur de campagne s’est rendu vendredi dans la banlieue de Détroit, où de nombreux Arabes américains sont furieux de la politique israélienne de l’administration, et a découvert qu’un certain nombre de dirigeants communautaires étaient peu disposés à se rencontrer, révélant ainsi un une fracture grandissante entre la Maison Blanche et des groupes clés souvent fidèles aux démocrates dans un État charnière critique.

Julie Chávez Rodriguez, chef de la campagne de réélection de Biden, a dirigé un groupe de conseillers dans la région de Dearborn, où certains dirigeants arabes américains ont refusé de s’asseoir avec eux, invoquant une colère persistante face au soutien excessif du président à Israël dans sa guerre contre le Hamas. D’autres militants sont allés plus loin, puisque des centaines de personnes ont assisté à un événement appelant les électeurs à « abandonner Biden » avant novembre, qui était programmé pour coïncider avec la visite.

Une réunion entre Rodriguez et des dirigeants arabes américains et musulmans a été annulée après des résistances au sein de la communauté, a déclaré Assad I. Turfe, directeur adjoint du comté de Wayne, qui a déclaré qu’il était chargé de coordonner le rassemblement.

Turfe a déclaré avoir contacté plus de 10 dirigeants arabes américains et musulmans après avoir été contacté par la campagne Biden mercredi. Les dirigeants se sont ensuite entretenus avec des membres de la communauté, a déclaré Turfe, qui ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas qu’ils rencontrent Rodriguez.

“Je ne crois pas que l’administration Biden, au plus haut niveau, comprenne l’ampleur du problème et à quel point la communauté est bouleversée et en colère”, a déclaré Turfe.

Des combats entre Israël et le Hamas a attisé les tensions entre juifs et musulmans dans le monde entier, mais a eu une résonance particulièrement profonde dans la région de Détroit, qui abrite plusieurs banlieues à forte concentration juive et à Dearborn, la ville avec la plus grande concentration d’Arabes-Américains aux États-Unis.

Le maire de Dearborn, Abdullah Hammoud, s’est adressé à X, anciennement Twitter, pour noter sarcastiquement le voyage de Rodriguez tout en critiquant Biden pour avoir exhorté les dirigeants du Congrès à approuver rapidement une vente d’avions de combat F-16 à la Turquie pour 20 milliards de dollars.

« Un petit conseil : si vous envisagez d’envoyer des responsables de campagne convaincre la communauté arabo-américaine des raisons pour lesquelles ils devraient voter pour votre candidat, ne le faites pas le jour même où vous annoncez la vente d’avions de combat aux tyrans qui assassinent notre famille. membres,” Hammoud a écrit.

Le bureau du maire a confirmé qu’il avait été invité en tant que membre du groupe des dirigeants arabes américains, mais a déclaré qu’il n’avait pas accepté. Deux représentants de l’État démocrate, Alabas Farhat et Abraham Aiyash, étaient également invités mais n’ont pas pu y assister.

“Il est irréaliste de s’attendre à ce que des conversations politiques rétablissent notre soutien au président alors que seul un cessez-le-feu peut réellement rouvrir cette porte”, a déclaré Farhat dans un communiqué. Il a ajouté qu’il était favorable à l’annulation de la réunion.

Aiyash, le deuxième démocrate à la Michigan House, a déclaré qu’il avait contacté à plusieurs reprises les responsables de Biden pour discuter de l’escalade des tensions au sein de la communauté arabo-américaine du Michigan. Il n’a pas encore eu de nouvelles d’eux, même si Chavez Rodriguez arrive dans l’État, a-t-il déclaré.

« La conclusion que j’en tire est qu’ils ne considèrent pas vraiment cela comme un problème légitime. Et c’est au mieux inquiétant et au pire, c’est extrêmement dédaigneux et irrespectueux », a déclaré Aiyash, qui est également le plus haut dirigeant arabe ou musulman de l’État.

La campagne Biden annoncé cette semaine que la chef de cabinet adjointe de la Maison Blanche, Jen O’Malley Dillon, sa directrice de campagne de 2020, déménageait vers son quartier général de campagne de réélection dans le Delaware, avec Mike Donilon, un conseiller principal qui est l’un des assistants politiques de longue date et les plus fiables de Biden. La campagne insiste sur le fait que cette décision ne fait pas partie d’un remaniement plus large et que Rodriguez est toujours aux commandes.

Une personne proche du programme de Rodriguez, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour partager des détails qui n’ont pas été rendus publics, a déclaré que Rodriguez prévoyait de rencontrer d’autres dirigeants arabes américains vendredi soir – ce qui signifie que le rassemblement suggéré par d’autres avait en fait lieu. .

La personne a également déclaré que Rodriguez avait tenu plusieurs réunions à Detroit et à Dearborn qui étaient en préparation depuis des semaines. Ils ont notamment discuté avec des élus locaux et des dirigeants des communautés arabe et palestinienne américaine, hispanique et noire de l’État, a déclaré la personne.

Ce voyage faisait partie du dialogue continu de la campagne et de l’administration Biden avec les principaux groupes constitutifs. Les hauts responsables de la campagne Biden ont eu des réunions et des tables rondes similaires avec de tels groupes à travers le pays et dans des États clés à partir de l’automne dernier, a déclaré la personne.

Pourtant, les tensions politiques sont plus fortes dans le Michigan que dans de nombreux autres endroits – et l’accueil glacial que certains dirigeants ont réservé à Rodriguez et à son équipe à Dearborn suggère un casse-tête politique croissant pour Biden dans un État clé.

« Les gens de la communauté, comme les dirigeants communautaires, ne veulent pas rencontrer M. Biden », a déclaré Dawud Walid, directeur exécutif de la section du Michigan du Council on American-Islamic Relations. “Je ne sais pas qui il compte rencontrer, mais les grandes organisations ne sont pas intéressées à le rencontrer.”

Pendant ce temps, des centaines de personnes se sont rassemblées au Centre islamique de Détroit pour un événement « Abandonnez Biden » auquel participait l’éminent militant des droits civiques, l’imam Omar Suleiman. Cela était prévu après que les organisateurs eurent appris que Rodriguez serait en visite.

Imad Hamad, directeur du Conseil américain des droits de l’homme à Dearborn, a déclaré que de nombreux dirigeants communautaires ne voulaient pas rencontrer les membres de la campagne Biden à moins de discuter de « mesures pratiques qui donneraient à la communauté une raison de reconsidérer ».

Hamad a ajouté que de nombreux membres de la communauté estimaient que la visite de vendredi était davantage une question d’optique politique que de parvenir à une réelle compréhension des préoccupations des militants, car « aucune des personnes qui se sont fait le plus entendre n’a été approchée ou invitée » à rencontrer Rodriguez et son équipe.

___

Weissert a rapporté de Washington.