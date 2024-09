L’équipe de campagne de Kamala Harris trolle Trump sur Truth Social avec un clip de Fox News

La campagne présidentielle de Kamala Harris s’en est prise à l’ancien président et candidat républicain à la présidence Donald Trump en partageant un clip du présentateur de Fox News, Neil Cavuto, concernant la performance de Trump lors du débat.

Trump a affronté Harris, la vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle, lors du premier débat télévisé entre les deux candidates, mardi soir à Philadelphie. Le débat était animé par ABC News et les candidats ont abordé des questions sur l’économie, l’immigration, l’avortement, la race, Israël et l’Ukraine.

Ensuite, la performance de chaque candidat a été évaluée à l’échelle nationale tandis que les experts et les électeurs discutaient de qui avait remporté le débat.

La vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, fait un geste tandis que l’ancien président américain et candidat républicain à la présidence, Donald Trump, s’exprime lors d’un débat présidentiel au National Constitution Center à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 9 septembre.

La vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris fait un geste tandis que l’ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s’exprime lors d’un débat présidentiel au National Constitution Center à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 10 septembre 2024. La campagne de Harris a attaqué Trump sur Truth Social mercredi.

Dans un extrait d’actualité diffusé par Fox News, le présentateur Neil Cavuto affirme que Trump a « définitivement perdu » le débat, compte tenu des six débats de l’ancien président avant d’affronter Harris. L’équipe de campagne de Harris a rediffusé l’extrait d’actualité sur Truth Social, le site de médias sociaux de Trump, et a tagué Trump dans la publication.

« Animateur de Fox : @realdonaldtrump a définitivement perdu le débat », a déclaré le poste dit.

Cependant, un porte-parole de Trump a déclaré que cette publication montre clairement que la campagne du vice-président est « désespérée ».

« La campagne de Kamala est désespérée et ressent clairement les effets de la raclée politique qu’elle a reçue lors du débat », a déclaré le porte-parole de Trump, Steven Cheung. Newsweek« Au lieu de cela, ils devraient retourner à la planche à dessin et conseiller à leur candidate de faire autre chose que de lui frotter le menton. »

Trump avait déjà critiqué Cavuto dans un message après que le présentateur ait fait ce commentaire sur sa performance lors du débat.

« Neil Cavuto, le présentateur le moins bien noté de Fox, est l’un des pires de la télévision. En fait, je préfère les perdants de CNN et MSDNC ! », a posté Trump.

Trump a également partagé d’autres publications affirmant qu’il avait remporté le débat, notamment des commentaires du contributeur de Fox News, Charlie Hurt.

« Elle a perdu le débat hier soir ! Elle l’a perdu parce que la responsabilité lui incombe entièrement. C’est elle dont un tiers de la population américaine a déclaré ne pas savoir où elle se situe sur certaines questions, ne pas en savoir assez sur elle pour la soutenir ou prendre une décision à son sujet, donc la responsabilité lui incombe entièrement de faire valoir les raisons pour lesquelles les gens devraient lui faire confiance, et elle n’a pas réussi à le faire hier soir ! Charlie Hurt, collaborateur de Fox News », peut-on lire dans le message.

Dans les jours qui ont suivi le débat, Harris a maintenu son avance sur Trump, selon les sondages réalisés cette semaine.

Un nouveau sondage mené par Red Eagle Politics ainsi que SoCal Strategies et On Point Politics montre que Harris a 3 points d’avance sur Trump, à 48 pour cent contre 45 pour cent. Newsweek comme indiqué précédemment. L’enquête a été menée auprès de 719 électeurs potentiels à l’échelle nationale et avait une marge d’erreur de +/-3,7 pour cent.

Le sondage, réalisé entre le 10 et le 11 septembre, était l’un des premiers depuis que Harris et Trump ont participé à un débat mardi soir à Philadelphie.

Un autre sondage, mené par Léger et le Le New York Post Dans le même laps de temps, Harris a également donné 3 points d’avance à Trump après le débat, avec 50 pour cent contre 47 pour cent pour lui. L’enquête a été menée auprès de 1 174 électeurs potentiels et la marge d’erreur était de +/- 2,72 points de pourcentage.