L’équipe de Bolsonaro fait une offre tardive pour annuler les élections au Brésil

En réponse à la demande de mardi, le chef des élections au Brésil a donné 24 heures à la campagne pour expliquer pourquoi elle n’avait remis en cause que les votes du second tour de l’élection, au cours duquel M. Bolsonaro a perdu, et non le premier tour, au cours duquel son parti politique a remporté le la plupart des sièges au Congrès utilisant les mêmes machines à voter. Le chef du parti de M. Bolsonaro a déclaré mercredi qu’il manquait d’informations sur le premier tour.