L’équipe de Blake Shelton a l’avantage avant la finale

Les cinq derniers se déroulent sur « The Voice ».

Après les demi-finales à élimination directe de lundi soir, le champ des 9 meilleurs candidats a été réduit à cinq finalistes lors de l’émission des résultats en direct de mardi.

Le champion en titre Blake Shelton, l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de « Voice », a maintenant les meilleures chances de remporter son 8e titre avant la finale de la semaine prochaine avec deux chanteurs dans le Top 5. Les autres entraîneurs – Kelly Clarkson, John Legend et Nick Jonas – chacun a un chanteur dans ses équipes.

Voici ce qui s’est passé:

Sauvegardes des spectateurs

L’artiste de chaque équipe ayant obtenu le plus de votes des téléspectateurs s’est automatiquement qualifié pour la finale.

L’interprétation émouvante par Victor Solomon de la version de Tamela Mann de la chanson gospel « I Can Only Imagine » a suffi à passer à autre chose. Le finaliste de Team Legend espère que sa performance incitera les gens à «penser à leur propre relation avec Dieu».

Kenzi Wheeler de l’équipe Clarkson a progressé après avoir chanté « He Stopped Loving Her Today » de George Jones en l’honneur de sa mère, qui était ravie de l’entendre chanter sa chanson préférée.

Rachel Mac de l’équipe Jonas a également gagné un voyage à la finale après son interprétation émouvante de « Human » de Christina Perri. L’élève du secondaire, qui lutte contre la dépression et l’intimidation, a assuré aux autres confrontés à des luttes similaires que «vous y arriverez».

Cam Anthony de l’équipe Shelton est passé à la suite de sa version épurée de Boyz II Men’s « Il est si difficile de dire au revoir à hier. » Il a remercié ses partisans d’être restés à ses côtés au fil des ans, car « je fais ça depuis longtemps ».

Sauvegarde instantanée

Les cinq chanteurs restants – Pia Renee (Legend), Gihanna Zoë (Clarkson), Corey Ward (Clarkson), Dana Monique (Jonas) et Jordan Matthew Young (Shelton) – se sont affrontés pour le dernier Instant Save de la saison. et la dernière place de la finale.

Renee a prêté son son séduisant à «tout ce que je voulais» de Billie Eilish. La légende a déclaré que Renée nous avait « donné tellement de cœur pendant ce voyage », ajoutant qu’elle avait montré « à l’Amérique ce que vous pouvez faire ».

Ward, qui a remporté la sauvegarde instantanée la semaine dernière, a mis son cœur sur la ligne sur « Iris » de Goo Goo Dolls. Clarkson a dit qu’il avait le don de « choisir de grandes chansons » et de porter « votre cœur sur votre manche ».

Monique a fait sauter le toit du bâtiment avec une performance puissante de « Caught Up in the Rapture » d’Anita Baker. Jonas a dit qu’elle « s’est présentée à chaque représentation ». Il a ajouté: « Vous devez absolument rester dans cette compétition, alors je supplie l’Amérique. »

Young a mis en évidence son style de country et de rock caractéristique sur «Drift Away» de l’oncle Kracker. Shelton a plaisanté en disant que « ce gars est né dans la mauvaise décennie. Encore à ce jour, il souhaite que ce soit 1995. »

Zoë a mis tout en œuvre pour son interprétation de « Someone You Loved » de Lewis Capaldi. Clarkson, émerveillée par son jeune âge, s’est exclamée: « C’est fou que tu aies 17 ans pour moi et c’est incroyablement doué. »

L’animateur Carson Daly a ajouté: « Amérique, vous avez un choix difficile ce soir pour la sauvegarde instantanée. »

Comme il n’y avait plus d’arrêts des entraîneurs en jeu, c’était aux États-Unis de décider qui progressait. Le gagnant a été choisi par un tour de scrutin éclair de cinq minutes.

En fin de compte, Young s’est qualifié pour la finale.

« Je ne peux pas y croire », a déclaré Young après l’annonce. À son entraîneur Shelton, Young a dit: « Merci beaucoup de m’avoir laissé tout seul. Je me suis toujours senti comme un outsider. »

Éliminations

Renee (légende), Zoë (Clarkson), Ward (Clarkson) et Monique (Jonas) ont été éliminées après avoir échoué à décrocher la sauvegarde instantanée.

Nombre d’équipes

Shelton: 2

Légende: 1

Jonas: 1

Clarkson: 1

Le Top 5 se produira en direct lors de la finale de lundi sur NBC à 8 HNE / PST.