L’équipe de Biden prépare un paquet économique plus large après le soulagement du virus

WASHINGTON (AP) – Au-delà du projet de loi de secours COVID de 1,9 billion de dollars, le président Joe Biden et les législateurs jettent les bases d’une autre priorité législative de premier plan – un coup de pouce recherché depuis longtemps pour les routes, les ponts et les autres infrastructures du pays qui pourrait se heurter à la résistance républicaine à un prix élevé.

Biden et son équipe ont entamé des discussions sur les contours possibles d’un paquet d’infrastructure avec des membres du Congrès, particulièrement conscients que les récentes luttes du Texas avec les pannes de courant et les pénuries d’eau après une tempête hivernale brutale présentent une opportunité pour un accord sur des dépenses soutenues en infrastructures.

Gina McCarthy, la conseillère nationale en matière de climat de Biden, a déclaré à l’Associated Press que la tempête hivernale meurtrière au Texas devrait être un «signal d’alarme» pour le besoin de systèmes énergétiques et d’autres infrastructures plus fiables et résilients.

«L’infrastructure n’est pas conçue pour résister à ces conditions météorologiques extrêmes», a déclaré Liz Sherwood-Randall, une aide à la sécurité intérieure du président. «Nous savons que nous ne pouvons pas simplement réagir aux événements météorologiques extrêmes. Nous devons les planifier et nous y préparer. »

Une proposition de la Maison Blanche pourrait sortir en mars.

«Le moment est venu d’être agressif», a déclaré le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, un ancien maire de South Bend, Indiana, qui connaît les nids-de-poule.

Lors d’une conférence avec les responsables des routes nationales et locales jeudi, il a évoqué la méga-initiative souvent promise et jamais réalisée sur les routes, les ponts et autres de l’administration Trump.

«Je sais que vous faites partie de ceux qui travaillent et attendent le plus patiemment, ou peut-être avec impatience, le moment où la Semaine de l’infrastructure ne sera plus une sorte de promesse du Jour de la marmotte – mais en fait quelque chose qui génère des investissements générationnels», a-t-il déclaré.

Selon l’American Society of Civil Engineers, une grande partie des infrastructures américaines – routes, ponts, systèmes publics d’eau potable et d’eau, barrages, aéroports, systèmes de transport en commun et plus encore – ont besoin d’une restauration majeure après des années de sous-financement. Dans son bilan d’infrastructure 2017, il a attribué à l’infrastructure nationale une note globale de D +.

Les deux chambres du Congrès utiliseront comme point de départ leurs efforts infructueux pour faire passer les factures d’infrastructure à la dernière session.

Les démocrates ont adopté un paquet de 1,5 billion de dollars à la Chambre l’année dernière, mais cela n’a abouti à rien avec l’administration Trump et le Sénat dirigé par les républicains. Un comité sénatorial a approuvé une législation bipartisane plus étroite en 2019 axée sur la réautorisation des programmes de transport fédéraux. Il s’est également éteint alors que les États-Unis se concentraient sur les élections et le COVID-19.

Biden a parlé de plus gros nombres, et certains démocrates le pressent maintenant de contourner les républicains du Congrès étroitement divisé pour aborder un plus large éventail de priorités préconisées par les groupes d’intérêt.

Pendant la campagne présidentielle, Biden s’est engagé à déployer 2 billions de dollars sur les infrastructures et l’énergie propre, mais la Maison Blanche n’a pas exclu un prix encore plus élevé. McCarthy a déclaré que le prochain plan de Biden visera spécifiquement la création d’emplois, par exemple avec des investissements pour stimuler «les travailleurs qui ont été laissés pour compte» par des mines de charbon ou des centrales électriques fermées, ainsi que des communautés situées à proximité de raffineries polluantes et d’autres dangers.

« Il est depuis longtemps fan des investissements dans les infrastructures – depuis longtemps dépassés – depuis longtemps, je devrais dire », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. «Mais il veut aussi faire plus sur la prestation de soins, aider notre secteur manufacturier, faire plus pour renforcer l’accès à des soins de santé abordables. Donc, la taille – le paquet – les composants de celui-ci, l’ordre, qui n’a pas encore été déterminé. «

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Président du Comité sénatorial du budget, a récemment déclaré à la Maison Blanche qu’il était prêt à utiliser la manœuvre budgétaire connue sous le nom de réconciliation pour adopter un vaste programme de reprise économique avec uniquement des votes démocrates. Cela a suscité des avertissements sévères de la part des républicains qui ont déjà resserré les rangs contre le projet de loi de secours COVID-19 des démocrates.

La sénatrice de Virginie-Occidentale Shelley Moore Capito, la principale républicaine du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics, a déclaré qu’il y avait un soutien bipartisan pour des mesures ambitieuses sur les infrastructures. Mais cela « ne devrait pas s’étendre à un paquet de plusieurs milliards de dollars rempli d’autres politiques idéologiques et universelles qui lient les mains de nos États et de nos communautés », a-t-elle déclaré.

Capito aidera à élaborer une législation bipartite du côté du Sénat.

Le représentant Peter DeFazio, président du comité des transports et des infrastructures de la Chambre, a déclaré à l’AP qu’il prévoyait un paquet complet de la Chambre qui irait au-delà des routes, des ponts et des transports en commun.

Il s’attend également à ce qu’il ait de l’argent pour les systèmes d’eau, le haut débit et le réseau électrique – pour remédier à une infrastructure faible mise à nu après les pannes de courant paralysantes au Texas.

Il n’est pas encore prêt à parler des coûts globaux. DeFazio, D-Ore., A déclaré que ce sera à l’administration Biden et au comité des voies et moyens de la Chambre de trouver comment le payer.

DeFazio a déclaré que l’objectif récemment annoncé par General Motors de passer largement à l’électricité d’ici 2035 démontrait la nécessité de dépenses massives en bornes de recharge à travers le pays. Biden a fait campagne sur un plan d’installation de 500000 bornes de recharge d’ici la fin de 2030.

«Je suis tout à fait disposé à travailler avec (les républicains) s’ils sont prêts à reconnaître le changement climatique», a déclaré DeFazio, «ou s’ils ne veulent pas reconnaître le changement climatique, ils peuvent simplement reconnaître que les semi-remorques électriques et les véhicules électriques sont une inondation à l’horizon et nous devons la devancer.

La gouverneure Gretchen Whitmer, D-Mich., A exprimé un sentiment similaire, appelant à une action énergique sur les émissions de carbone et les bornes de recharge des véhicules pour aider à réaliser une «transition complète vers l’électrique». Elle souhaite également que les États accordent plus de subventions fédérales pour la réparation des infrastructures après catastrophes naturelles et conditions météorologiques extrêmes.

Lors de l’audience du Sénat où elle a pris la parole, le gouverneur républicain Larry Hogan du Maryland a déclaré qu’il y avait un soutien bipartite parmi les gouverneurs pour soulager la congestion, réduire la bureaucratie, tirer parti des investissements du secteur privé et garantir que les projets peuvent mieux résister aux cyberattaques et aux catastrophes naturelles.

Le sénateur démocrate Tom Carper du Delaware, le nouveau président du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics, a déclaré que son objectif était que son comité adopte un projet de loi sur les infrastructures avant le Memorial Day.

À la Chambre, le républicain Sam Graves, le plus haut républicain du panneau des transports, a déclaré que les républicains seraient ouverts à un paquet plus important tant que cela n’augmenterait pas considérablement la dette nationale.

Mais de nombreux législateurs s’opposent à une augmentation de la taxe fédérale sur l’essence, une façon d’aider à payer les dépenses, tandis que des groupes tels que la Chambre de commerce s’opposent à l’augmentation des taxes sur les entreprises pendant une pandémie.

L’assistant de la Maison Blanche, Cedric Richmond, un ancien membre du Congrès de Louisiane, a déclaré aux responsables des transports de l’État que le président avait l’intention de payer la plupart des dépenses, et non de les ajouter à la dette. Ce serait en partie en annulant certaines des réductions d’impôts de l’administration Trump.

Ed Mortimer, vice-président de la Chambre de commerce des États-Unis, a déclaré que la suppression d’articles dans le projet de loi sur l’infrastructure de l’année dernière pour la rénovation des écoles et des logements sociaux pourrait réduire le prix, car la mesure d’allégement COVID adoptée par la Chambre compte déjà des centaines de milliards de dollars. dollars à ces fins.

« Le logement abordable, la construction d’écoles, très méritoires, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit un objectif clé qui va faire signer un projet de loi », a déclaré Mortimer.

Yen a rapporté d’Austin, au Texas. L’auteur de l’AP Matthew Daly a contribué à ce rapport.