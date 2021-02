L’équipe de Biden Covid tient un point de presse alors que les cas quotidiens américains commencent à se stabiliser

[The stream is slated to start at 11:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

L’équipe d’intervention Covid-19 du président Joe Biden prévoit de tenir un point de presse vendredi au cours duquel les responsables annonceront un nouveau partenariat avec les principaux groupes commerciaux pour aider à la riposte nationale à la pandémie, a déclaré un haut responsable de l’administration à CNBC.

Le but du partenariat est d’appeler les entreprises de toutes tailles « à promouvoir des mesures de santé publique pour aider à réduire les obstacles à la vaccination pour les employés, et à aider à amplifier les messages de santé publique autour du masquage et des vaccinations à leurs clients et communautés », a déclaré le responsable à CNBC. . Le New York Times a rendu compte du partenariat plus tôt

La conférence de presse intervient alors que les États-Unis signalent un léger plateau dans les cas de Covid-19 à l’échelle nationale. Le pays rapporte maintenant une moyenne hebdomadaire d’environ 73 376 nouveaux cas par jour, une légère hausse par rapport à il y a une semaine, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont culminé à près de 250 000 cas par jour début janvier après les vacances d’hiver.

Les principaux responsables de la santé de Biden avertissent que de nouvelles variantes hautement transmissibles du coronavirus, en particulier la souche B.1.1.7 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, pourraient retarder le contrôle de la pandémie par le pays.

– Will Feuer de CNBC a contribué à ce rapport.

