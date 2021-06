L’équipe de Biden Covid tient un briefing alors que les États-Unis doublent leurs efforts de vaccination

[The stream is slated to start at 11 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

L’équipe d’intervention Covid-19 du président Joe Biden organise jeudi un point de presse sur la réponse du pays à la pandémie de coronavirus, qui a infecté plus de 33,3 millions d’Américains et tué au moins 595 849 personnes.

Mercredi, Biden a déclaré que l’administration redoublait d’efforts pour faire vacciner davantage d’Américains contre Covid-19 d’ici le 4 juillet, une date que le président a déclaré espérer marquer un tournant dans la pandémie aux États-Unis.

Début mai, Biden a annoncé les nouveaux objectifs de son administration dans la lutte contre ce virus : faire en sorte que 70 % des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid et avoir 160 millions d’adultes entièrement vaccinés d’ici le jour de l’indépendance.

S’exprimant mercredi depuis la Maison Blanche, Biden a annoncé que juin était le « mois national d’action » pour faire vacciner davantage d’Américains d’ici le 4 juillet. Il a exhorté les Américains non vaccinés à se faire vacciner, affirmant qu’ils risquaient toujours de tomber gravement malades, de mourir et propager la maladie à d’autres, surtout une fois que les États-Unis approchent de l’automne.