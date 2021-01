Un jour avant son investiture, Joe Biden a annoncé la création d’un «Conseil de politique du genre à la Maison Blanche». Ce que le conseil fera réellement, au-delà d’ennuyeux conservateurs en ligne, n’est pas clair.

Dans une déclaration officielle mardi, l’équipe de transition de Biden a déclaré que le nouveau conseil «Guider et coordonner la politique gouvernementale qui a un impact sur les femmes et les filles, sur un large éventail de questions telles que la sécurité économique, les soins de santé, la justice raciale, la violence sexiste et la politique étrangère.»

À première vue, le conseil semble être une relance du Conseil de la Maison Blanche sur les femmes et les filles de l’administration Obama, qui a été dissous par l’administration Trump en 2017. Bien que la déclaration de l’équipe Biden ne fasse aucune mention des hommes ou des transgenres, le nouveau Le nom a probablement été choisi pour refléter le monde plus éveillé de 2021.

Le conseil sera présidé par la professeure en études de genre Jennifer Klein et l’avocate Julissa Reynoso, qui est également la nouvelle chef de cabinet de la première dame Jill Biden.

Son mandat large et sa mission vague, les commentateurs en ligne se sont moqués du conseil, avec le chroniqueur conservateur Mike LaChance grognant «La Maison Blanche aura désormais un département« Etudes de genre ».»

ENFIN! Nous pouvons maintenant nous débarrasser de ces lois qui enchaînent les femmes à la cuisinière, leur interdisent d’être employées et les empêchent de voter. Ces lois existent, non? https://t.co/kQrCf6KgKv – Jason Buttrill (@JasonButtrill) 19 janvier 2021

Néolibéralisme réveillé – à vous maintenant avec #Moi aussi extrémisme! https://t.co/BbP2rmTRQc – Inez Stepman ⚪️🔴⚪️ (@InezFeltscher) 19 janvier 2021

Me bat, Comment les États-Unis ont-ils survécu pendant environ 250 ans sans un Conseil de politique du genre à la Maison Blanche? C’est tellement essentiel. – 🗣️הַחֵלֶק הָרִאשׁוֹן (@The_first_part) 19 janvier 2021

Biden a vanté à plusieurs reprises ses efforts pour construire « Une administration qui ressemble à l’Amérique », en nommant plus de femmes et de minorités à son cabinet qu’aucun de ses prédécesseurs. Bien que les choix de son cabinet et de son département soient jusqu’à présent diversifiés en termes de sexe et de couleur de peau – y compris un secrétaire adjoint à la santé transgenre, ce que l’écrasante majorité a en commun est l’homogénéité politique. Jusqu’à présent, environ 80% de ses nominations ont travaillé pour ou collaboré avec l’administration Obama.

