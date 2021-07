L’équipe de baseball de Cleveland change de nom pour devenir les Guardians

L’équipe de la Major League Baseball de Cleveland changera son nom en Guardians, a annoncé vendredi la franchise, abandonnant le nom racialement offensant sous lequel elle est connue depuis plus d’un siècle.

Le nom Guardians fait référence à des statues art déco bien connues situées sur le pont Lorain-Carnegie, qui enjambe la rivière Cuyahoga et relie le centre-ville de Cleveland au quartier branché de la ville, l’Ohio City. Ces statues sont connues sous le nom de « Gardiens de la circulation ».

La franchise, qui a annoncé le changement de nom dans un tweet vendredi matin, a longtemps subi des pressions de la part d’activistes locaux et nationaux pour abandonner le nom « Indiens », que les critiques ont qualifié de raciste. C’était le nom du club de baseball depuis 1915.

La vidéo annonçant le changement de nom ne dit pas quand il entrera en vigueur. Cependant, MLB.com a rapporté ça arrivera pour la saison prochaine. La franchise occupe la deuxième place de la Ligue américaine centrale.

L’équipe de football de la NFL à Washington a abandonné l’année dernière son ancien nom, qui a été décrié comme humiliant pour les Amérindiens, alors que la réaction des entreprises s’intensifiait. La franchise a adopté l’équipe de football de Washington à titre temporaire, jouant la saison dernière sous ce nom. Elle continuera à être connue sous le nom d’équipe de football de Washington pour la campagne 2021.

Le Washington Post a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’un nouveau nom et logo pour l’équipe de la NFL sera annoncé au début de 2022.

En décembre, l’équipe de baseball de Cleveland a déclaré qu’elle changerait de nom après la saison 2021, une décision considérée par certains comme attendue depuis longtemps. Les manifestations d’activistes amérindiens à l’extérieur du stade de l’équipe étaient monnaie courante depuis des années, surtout le jour de l’ouverture.

La franchise s’est éloignée de son logo de longue date « Chief Wahoo » après la saison 2018, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, déclarant à l’époque « n’est plus approprié pour une utilisation sur le terrain dans la Major League Baseball. »

Dans un post vendredi, l’équipe a expliqué le nom des Gardiens: « Protéger, surveiller, défendre. Pour les Clevelanders, c’est un mode de vie. Nous nous battons ensemble pour ce en quoi nous croyons. Et si nous nous faisons renverser, nous nous relevons et continuons à nous battre. Nous « sont résilients, travaillent dur et sont loyaux – envers cette ville et les uns envers les autres. C’est ce que signifie être Cleveland Guardians. »

La franchise a déclaré avoir interrogé plus de 40 000 fans sur les noms potentiels et mené plus de 140 heures d’entretiens avec des supporters, des membres du front office et des dirigeants communautaires dans le nord-est de l’Ohio.

« Nos fans sont au cœur de cette décision. Nous avons souvent entendu ce nom de la part de nos fans en tant que principal concurrent en raison de son lien avec le monument emblématique de Cleveland », indique le communiqué de l’équipe.

La franchise Cleveland existe depuis 1901, quand on l’appelait les Bleus. La saison suivante, son nom devient Broncos, alors il était connu comme le Cleveland siestes de 1903 à 1914 en référence au joueur-manager Sieste Lajoie. Il a été changé pour le nom actuel après l’échange de Lajoie.