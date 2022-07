L’équipe de Bannon soulève des questions sur le délai d’assignation à comparaître de la Chambre

WASHINGTON (AP) – Les avocats de Steven Bannon ont tenté mercredi d’établir lors de son procès pour outrage criminel que le délai pour que l’ancien stratège de Donald Trump comparaisse devant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole était flexible tant que les deux parties négociaient les conditions. Mais l’avocat en chef du comité a déclaré que Bannon n’était pas coopératif, il n’y avait donc aucune marge de manœuvre.

Bannon, qui était un conseiller non officiel du président de l’époque au moment de l’insurrection du 6 janvier 2021, est accusé d’avoir défié une assignation à comparaître du Congrès qui demandait ses archives et son témoignage.

L’avocat de Bannon, Evan Corcoran, a demandé à Kristin Amerling, l’avocate en chef du comité, s’il était courant que des témoins comparaissent devant un comité du Congrès plusieurs semaines après la date limite d’une assignation à comparaître. Amerling a répondu “oui”, mais a ajouté uniquement “lorsque les témoins coopèrent avec le comité”.

Dans le cas de Bannon, elle a dit qu’on ne pouvait pas dire qu’il avait coopéré de manière significative. Il a reçu une assignation à comparaître le 23 septembre 2021, lui ordonnant de produire les documents demandés avant le 7 octobre et de comparaître en personne devant le comité le 14 octobre.

Le comité n’a rien entendu de Bannon avant l’expiration du premier délai, date à laquelle son avocat a envoyé une lettre au comité déclarant que Bannon était protégé par la revendication du privilège exécutif de Trump et ne fournirait pas de documents ni ne comparaîtrait. Le comité a répondu que la demande de Trump était invalide et que Bannon était confronté à une date limite du 14 octobre pour se présenter devant le comité.

Une fois ce délai passé, le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., a écrit à l’avocat de Bannon le 15 octobre pour le menacer de poursuites pénales.

Bannon a été inculpé en novembre de deux chefs d’accusation d’outrage criminel au Congrès, un mois après que le ministère de la Justice a reçu la saisine. Chaque chef d’accusation entraîne un minimum de 30 jours de prison et jusqu’à un an derrière les barreaux.

L’attaque contre le calendrier de l’assignation et sa validité est l’une des rares voies de défense que le juge de district américain Carl Nichols a quitté l’équipe juridique de Bannon après une audience la semaine dernière. Nichols a statué que les principaux éléments de la défense prévue par Bannon n’étaient pas pertinents et ne pouvaient pas être présentés au tribunal. Le juge a déclaré que Bannon ne pouvait pas prétendre qu’il croyait être couvert par le privilège de l’exécutif, qui permet aux présidents de ne pas divulguer des informations confidentielles aux tribunaux et au pouvoir législatif, ou que le procès était politiquement motivé ou qu’il agissait sur les conseils de ses avocats.

Amerling a déclaré que le comité avait recherché le témoignage et les documents de Bannon car il disposait d’informations sur divers contacts qu’il avait eus avec Trump et d’autres personnes sur son orbite, notamment l’avocat Rudy Giuliani et des groupes extrémistes tels que les Proud Boys et Oath Keepers. Elle a déclaré que Bannon avait ignoré plusieurs avis indiquant qu’il risquait de faire l’objet de poursuites pénales en ignorant les demandes du comité.

Au cours du contre-interrogatoire, Corcoran a soulevé des questions sur les liens d’Amerling avec un procureur dans l’affaire et sur son affiliation politique. Amerling a reconnu qu’elle était une démocrate de longue date et qu’elle connaissait l’un des procureurs depuis des années puisqu’ils travaillaient tous les deux au bureau du représentant maintenant à la retraite Henry Waxman, un démocrate californien de longue date. Les deux appartiennent également au même club de lecture, composé principalement d’anciens membres du personnel de Waxman, a déclaré Amerling.

Dans ses déclarations liminaires cette semaine, Corcoran a déclaré au jury que les accusations étaient politiquement motivées et que Bannon était engagé dans des négociations de bonne foi avec le comité lorsqu’il a été inculpé.

Nichols a réitéré mercredi que la défense de Bannon ne pouvait s’adresser à aucun témoin d’une manière qui indiquerait que la politique était la raison de sa poursuite. Nichols a autorisé les avocats de Bannon à interroger les témoins sur leurs propres préjugés.

Bannon, 68 ans, était l’un des plus éminents des résistants alliés de Trump refusant de témoigner devant le comité. Il avait fait valoir que son témoignage était protégé par la revendication du privilège exécutif de Trump, qui permet aux présidents de ne pas divulguer des informations confidentielles aux tribunaux et au pouvoir législatif.

___

Suivez la couverture par AP des audiences du comité du 6 janvier sur https://apnews.com/hub/capitol-siege

Ashraf Khalil, Associated Press