L’équipe de Bambai Meri Jaan révèle ce qui différencie leur saga mafieuse du fouillis des films et émissions de Don [Exclusive]

Bambai Meri Jaan est une autre saga mafieuse qui parle de Bombay et la fascination que procure cette ville, et ce n’est pas la première fois que vous serez témoin d’une histoire basée à Mumbai. BollywoodVie a parlé en exclusivité aux créateurs et aux acteurs de la série Web de ce qui les a poussés à dire oui à cela et en quoi cela diffère des films ou émissions précédents que nous avons vus auparavant. Avinash Tiwary, qui joue un rôle principal dans la série, a mentionné à quel point Bambai Meri Jaan était spécial pour lui. Avinash a déclaré : « Bien sûr, le script, Bambai Meri Jaan, parle de l’idéologie forte des individus et crée des conflits, parle de la relation familiale de mon personnage, et Bombay est présenté comme le personnage majeur de la série réalisée par Shujaat Saudaagar et écrite par Rensil. Dans l’ensemble, il n’y avait aucune raison de dire non.

Kriti Kamra a déclaré : » J’étais le dernier à rejoindre cette équipe et je savais que la série était en train d’être réalisée. Un jour, j’ai reçu un appel du directeur de casting et ils m’ont dit qu’ils cherchaient quelqu’un qui me corresponde. C’est ainsi que je suis arrivé. à bord, et je suis allé passer l’audition et j’ai été sélectionné. Ensuite, j’ai lu le scénario et j’ai été époustouflé. »

Rensil D’Silva qui est l’auteur de la websérie a exprimé son cœur sur la saga car il appartient à Mumbai : » J’adore cette ville et je suis un produit de cette ville. J’ai grandi de Mahim à Bandra, et à un moment donné, » C’était un foyer de crime. Et j’ai toujours pensé que ces gentilles histoires de Don fonctionnent parce qu’elles enfreignent la loi et que tout le monde aime le mauvais garçon, et je pense parce qu’elles travaillent contre les figures d’autorité et gagnent, ce qui n’arrive jamais avec un gars ordinaire.

Bambai Meri Jaan est basé sur un livre d’un écrivain renommé Hussein Zaidi, et il y a certainement quelque chose d’intrigant dont le public sera témoin. La websérie met également en avant le talent impeccable Kay Kay Menon. Êtes-vous déjà excité?