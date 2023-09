L’équipe de 33 hommes de l’Indian Shooting Squad est optimiste alors qu’elle se dirige vers Hangzhou pour les Jeux asiatiques 2023

L’équipe de 33 hommes qui compose l’équipe de tir indienne reste positive avant son sommet à Hangzhou pour les prochains Jeux asiatiques. Les membres de l’équipe, y compris les tireurs, les entraîneurs et le personnel de soutien, ont exprimé leurs sentiments lors de la « journée des médias » organisée dimanche par la National Rifle Association of India (NRAI) au stand de tir DR Karni Singh (DKSSR).

La 19e édition des Jeux asiatiques se déroulera dans la ville de Hangzhou, en Chine, du 23 septembre au 8 octobre. Les compétitions de tir sont programmées du 24 septembre au 1er octobre. L’Inde devrait concourir dans 27 disciplines de tir qui consistent de compétitions individuelles, par équipes et mixtes dans les catégories Carabine, Pistolet et Fusil de chasse.

En publiant un guide des médias à l’occasion, Shri. Kalikesh Narayan Singh Deo, vice-président principal du NRAI, qui a désormais assumé ses fonctions présidentielles, a déclaré : « L’équipe vient de réaliser l’une des meilleures performances jamais réalisées dans un Championnat du monde, avec sa performance à Bakou, où nous avons remporté jusqu’à quatre victoires. Quotas olympiques. Je sais que tous les entraîneurs et l’équipe de haute performance ont travaillé très dur pendant le camp et ont bien préparé nos tireurs pour l’Asiad de Hangzhou. Nous avons une grande confiance en nos tireurs talentueux et nous attendons d’eux une très bonne performance à Hangzhou.

Il a ajouté : « Le gouvernement indien et en particulier le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Autorité sportive indienne, comme d’habitude, nous ont guidés et soutenus, ainsi que les tireurs, de toutes les manières possibles. Nous demandons également à nos amis des médias de soutenir l’équipe comme ils l’ont toujours fait, alors que nous nous lançons dans une autre mission cruciale cette année.

L’Inde a jusqu’à présent remporté un total de 58 médailles en tir sportif aux Jeux asiatiques, dont neuf médailles d’or. Raja Randhir Singh a commencé son parcours vers les médailles avec une médaille d’argent au piège masculin aux Jeux de Téhéran en 1974. Depuis lors, l’Inde a remporté une médaille en tir à chaque édition des Jeux, ce qui en fait le troisième sport des Jeux asiatiques le plus réussi après l’athlétisme et la lutte.

Lors de la précédente Asiad de Jakarta 2018, l’Inde a remporté un total de neuf médailles en tir, dont deux médailles d’or provenant de Saurabh Chaudhary au pistolet à air comprimé 10 m masculin et de Rahi Sarnobat au pistolet 25 m féminin.

La carabine à air comprimé 10 m féminine est la première finale prévue au centre sportif Fuyang Yinhu de Hangzhou le 24 septembre 2023. Ramita, Ashi Chouksey et la récente médaille de bronze et vainqueur du quota olympique de Paris au Championnat du monde de Bakou, Mehuli Ghosh, porteront la carabine indienne de 10 m. espoirs dès le premier jour, qui verra également le début du premier tour de qualification du pistolet à tir rapide 25 m hommes.