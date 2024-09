L’équipe d’athlétisme de Central Washington s’associe à Influxer

ELLENSBURG, Washington – Dans le cadre de leurs efforts continus visant à maximiser les opportunités pour les étudiants-athlètes de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance (NIL), la Central Washington University a annoncé un partenariat avec Influxer.

Influxer est un fournisseur sous licence officielle, qui crée des vêtements co-marqués personnalisés avec les noms et numéros des joueurs. Grâce à ce partenariat, Influxer proposera des formations et des éducations sur le marketing, l’entrepreneuriat et le branding personnel.

« Le département d’athlétisme de la Central Washington University est ravi de s’associer à Influxer et de donner à nos plus de 425 étudiants-athlètes l’opportunité de capitaliser sur leur nom, leur image et leur ressemblance. Nous sommes également enthousiasmés par les opportunités éducatives et de formation offertes à nos étudiants-athlètes grâce à notre partenariat alors que nous entrons dans une nouvelle ère du sport intercollégial », a déclaré le directeur des sports Dennis Francois.

Chaque étudiant-athlète de la CWU aura la possibilité de créer sa propre page Web proposant des équipements personnalisés disponibles à l’achat. En plus de la boutique en ligne, l’équipe Influxer supervise l’ensemble du traitement des commandes et du service client, tout en collaborant avec Central Washington et ses étudiants-athlètes sur les éléments créatifs et le marketing.

« Le paysage de la NIL est en constante évolution et travailler avec CWU Athletics a été une formidable opportunité de voir la vision qu’ils ont de la Central Washington University en offrant d’excellentes options à leurs étudiants-athlètes via Influxer. Ils voient cela non seulement comme une opportunité transactionnelle, mais aussi comme une opportunité de développer des compétences à long terme pour la vie », a déclaré Keith Miller, vice-président d’Influxer.

Influxer, qui est partenaire de plus de 300 universités, dont Oklahoma, LSU et Houston, supervisera non seulement la boutique en ligne, mais également l’ensemble du traitement des commandes et du service client tout en collaborant avec Central Washington et ses étudiants-athlètes sur les éléments créatifs et le marketing.

Grâce à ce partenariat, Influxer offrira une éducation et une formation sur le marketing, l’entrepreneuriat et la création de marque personnelle. Vêtements pour étudiants-athlètes Wildcat bientôt disponibles !