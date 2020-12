Les joueurs d’Arsenal ont échangé des mots de colère entre eux lors d’une réunion claire après que le manager Mikel Arteta a convoqué l’équipe pour identifier les raisons de leur mauvais début de saison.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Arteta avait réuni mardi l’ensemble du groupe de la première équipe dans le but de remédier à une baisse de forme qui les a laissés 14e de la Premier League.

Arteta a cherché à rallier ses joueurs et a invité à un échange de vues franc tout en les informant qu’il continue d’enquêter sur la source des fuites qui ont conduit à une rupture du terrain d’entraînement entre Dani Ceballos et David Luiz.

Une fois cette première réunion terminée, le staff des entraîneurs est parti mais les joueurs sont restés en arrière pour tenir une seconde discussion impromptue par eux-mêmes qui a été décrite par plusieurs sources comme «orageuse» et «intense».

Des sources affirment que cette deuxième conversation impliquait un dialogue fâché mais constructif avec « pointer du doigt » et des voix élevées, mais s’est terminée à l’amiable par une ferme volonté de se rallier à Arteta et d’améliorer leurs performances en Premier League. Arsenal a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par ESPN.

Les Gunners ont battu le Rapid Vienna 4-1 jeudi avec une formation de départ entièrement modifiée et bien que l’équipe ait été clairement soulevée par le retour de 2000 fans, des sources ont affirmé que l’énergie et le dynamisme accrus de leur affichage pourraient également être attribués à une détermination renouvelée. des réunions plus tôt dans la semaine.

Arsenal fait face à un énorme test lors de l’affrontement de dimanche à Tottenham avec leurs rivaux du nord de Londres en tête du classement. Les Gunners n’ont remporté qu’un de leurs cinq derniers matches de championnat et ont été battus 2-1 à domicile par les Wolves dimanche dernier.

Les joueurs ont ensuite été libérés lundi avant d’arriver mardi à la base du club de Londres Colney pour une session régulière et une réunion pour identifier les domaines d’amélioration.

Arteta espère une réaction aux Spurs car une défaite les mettrait à 11 points de retard sur l’équipe de Jose Mourinho.

S’adressant à Sky Sports vendredi après-midi, Arteta a déclaré: « Je pense que c’est le jeu parfait pour se relever, régénérer une certaine confiance en la ligue parce que dans les autres compétitions, nous avons été très bons mais nous avons besoin d’un gros résultat et je ne peux pas penser. à propos de tout meilleur scénario que celui-là: aller les battre et changer radicalement les choses en un seul match. «