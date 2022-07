L’équipe d’Arsenal a vu débarquer Oleksandr Zinchenko

Un aperçu de la capture d’Oleksandr Zinchenko par Arsenal est apparu mardi.

Bien que non confirmé au moment de la rédaction de cet article, Arsenal devrait faire de l’arrière latéral sa dernière signature du mercato d’été 2022.

On pense que l’Ukrainien a fait reculer Arsenal d’une garantie de 30 millions de livres sterling, avec des conditions personnelles convenues sur un contrat jusqu’en 2026.

Zinchenko a été amené dans le club pour fournir une couverture indispensable à Kieran Tierney, bien qu’il devrait également fournir une couverture au milieu de terrain, car c’était sa position avant que Pep Guardiola ne fasse de lui un arrière gauche.

Maintenant, Fabrizio Romano a révélé qu’Everton était également intéressé par la signature de Zinchenko, mais en raison de l’attraction de Mikel Arteta, le défenseur a été attiré vers les Londoniens du nord :

“Everton le voulait aussi mais Zinchenko n’a donné le feu vert à Arsenal que grâce à Mikel Arteta, qui est amoureux d’Oleksandr depuis un certain temps”, a déclaré Romano. “Comme avec Gabriel Jesus, leur relation de travail ensemble à Manchester City était très forte et cela a été d’une grande aide pour les Gunners sur le marché des transferts.”

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Romano a ajouté: “Je pense que c’est une signature très intelligente, du genre dont n’importe quelle équipe de haut niveau serait satisfaite. Zinchenko est un joueur polyvalent et intelligent, capable de très bien jouer à l’arrière gauche, et même en tant que milieu de terrain. Surtout, il apportera une mentalité de gagnant au club. À mon avis, cet accord sera un succès.

Zinchenko rejoint Gabriel Jesus et Fabio Vieira en tant que recrues seniors de la première équipe aux Emirats cet été, les Gunners devant désormais tourner leur attention vers un milieu de terrain défensif et peut-être une autre option large.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23