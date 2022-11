L’équipe d’arbitres entièrement féminine s’apprête à écrire l’histoire de la Coupe du monde lors du match de l’Allemagne contre le Costa Rica

Une équipe d’arbitres entièrement féminine dirigera un match de Coupe du monde masculin pour la première fois de l’histoire du tournoi lorsque l’Allemagne affrontera le Costa Rica dans son groupe E jeudi.

La Française Stéphanie Frappart est l’arbitre sur le terrain pour le match, faisant d’elle la première femme à arbitrer une Coupe du monde masculine. Elle est apparue plus tôt dans le tournoi en tant que quatrième officielle pour le match nul et vierge du Mexique contre la Pologne.

Ce n’est pas la première fois que Frappart bat des records. Elle est devenue la première femme à arbitrer des matchs masculins de Ligue 1 et de Ligue des champions, ainsi qu’un match de qualification pour la Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Lettonie en 2021.

La Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt devraient être les arbitres assistantes de Frappart pour le match au stade Al Bayt.

Ce jeudi, un trio d’arbitres entièrement féminin dirigera pour la première fois un match masculin de la @FIFAWorldCup. Stéphanie Frappart sera rejointe par les assistantes Neuza Back et Karen Diaz pour superviser @fedefutbolcrc contre @DFB_Team. Histoire en devenir ! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn929 novembre 2022 Voir plus

Avant le tournoi, Frappart a déclaré: “Nous connaissons la pression. Mais je pense que nous ne changerons pas nous-mêmes. Soyez calme, concentré, concentré et ne pensez pas trop aux médias et à tout, concentrez-vous simplement sur le terrain.

“C’est un signe fort de la FIFA et des autorités d’avoir des femmes arbitres dans ce pays.”

Trois arbitres féminines ont été incluses dans la liste de 36 personnes de la FIFA pour le tournoi, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita attendant toujours de prendre en charge leur premier match à la Coupe du monde.

Après leur nomination par la FIFA, Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes très heureux qu’avec Stéphanie Frappart de France, Salima Mukansanga du Rwanda et Yoshimi Yamashita du Japon, ainsi que les arbitres assistants Neuza Back du Brésil, Karen Díaz Medina du Mexique et Kathryn Nesbitt des États-Unis, nous avons pu faire appel à des arbitres féminins pour la première fois dans l’histoire d’une Coupe du Monde de la FIFA.

“Cela conclut un long processus qui a commencé il y a plusieurs années avec le déploiement d’arbitres féminins lors des tournois masculins juniors et seniors de la FIFA. De cette façon, nous soulignons clairement que c’est la qualité qui compte pour nous et non le sexe. J’espère que dans le À l’avenir, la sélection d’officielles de match féminines d’élite pour les compétitions masculines importantes sera perçue comme quelque chose de normal et non plus comme sensationnel.

“Ils méritent d’être à la Coupe du monde car ils performent constamment à un très haut niveau, et c’est le facteur important pour nous.”

L’Allemagne doit gagner contre le Costa Rica pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 – tout le reste sera éliminé. Ils n’ont actuellement qu’un point dans le groupe E, deux points de moins que le Japon et le Costa Rica, l’Espagne étant actuellement en tête du groupe avec quatre points.