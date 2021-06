L’équipe danoise formant un bouclier autour de l’effondrement de Christian Eriksen est applaudi le plus fort sur Twitter

L’équipe danoise a fait preuve d’une immense maturité et compassion envers son coéquipier et milieu de terrain Christian Eriksen après que le joueur danois s’est effondré à mi-chemin lors du match d’ouverture de son équipe à l’Euro 2020 contre la Finlande samedi. Le match a été immédiatement suspendu, Eriksen ayant besoin de soins médicaux pendant environ 10 minutes sur le terrain. L’incident s’est produit à la 42e minute lorsque le Danemark a remporté un lancer pendant la mi-temps de la Finlande et Christian Eriksen s’est précipité pour recevoir le ballon, mais il s’est effondré face la première lorsque le ballon a touché son genou.

Réalisant qu’Eriksen avait besoin d’intimité pendant qu’il était assisté par les ambulanciers paramédicaux, l’équipe danoise a formé un bouclier humain autour du joueur dans le but d’éviter que les fans et les caméras ne regardent les scènes horribles. Les fans sur les réseaux sociaux se sont rapidement réunis pour féliciter l’équipe pour leur geste.

On dit qu’une photo vaut 1000 mots. Mais cela pourrait être la meilleure photo de l’histoire du football. Les joueurs danois en détresse créent un bouclier humain autour de Christian Eriksen afin que les caméras et les fans dans le stade n’aient pas à regarder. Qu’Allah accorde à Eriksen une bonne santé pic.twitter.com/l5i3TAhGM8 – Abdu Dilshan Wasike (@WasikeAbdu) 12 juin 2021

Remarquez comment les joueurs danois ont formé un cercle protecteur pour protéger leur coéquipier des caméras ? Remarquez comment la femme désemparée d’Eriksen a été filmée ? L’équipe du Danemark a fait preuve d’intégrité et d’attention pour son ami et coéquipier. Le respect que j’ai pour eux est incroyablement fort. pic.twitter.com/0WUjoin3Z7 – De l’enclume – West Ham ⚒ (@FromTheAnvilWHU) 12 juin 2021

J’adore cette unité danoise… Team Shield. Pendant cette période terrible, c’est une photo si puissante. La meilleure nouvelle est #Eriksen est stable maintenant. Toutes mes mutuelles prient pour lui.. C’est la beauté de ce jeu.. #EURO2020 ❤️⚽ pic.twitter.com/OMEP2w1NZE – Bibhu (@Bibhu237) 12 juin 2021

J’aime la façon dont les joueurs danois ont rapidement formé un bouclier autour de Christian Eriksen. Voir sa femme et les fans pleurer a été un moment tellement émouvant. Je prie pour qu’il devienne encore meilleur et assez en forme pour les jeux. – Wale Adetona (@iSlimfit) 12 juin 2021

Plus tard, l’Union danoise de football a informé la fraternité du football qu’Eriksen était réveillé à l’hôpital.

