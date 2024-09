L’équipe d’Annapurna Interactive se retire après l’échec des négociations de scission

La majorité de l’équipe d’Annapurna Interactive a quitté ses fonctions après l’échec des négociations avec sa société mère.

L’éditeur a été fondé en 2016 en tant que division d’Annapurna Pictures, la société de Megan Ellison, et a connu quelques succès, notamment Stray, What Remains of Edith Finch et Outer Wilds. Cependant, Annapurna Pictures ayant modifié sa stratégie autour des jeux, l’équipe Interactive cherchait à faire de l’éditeur une entreprise indépendante. Selon Bloomberg, Les négociations étaient menées par le directeur d’Interactive, Nathan Gary.

Cependant, les deux parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord, ce qui a obligé les dirigeants d’Annapurna Interactive et « deux douzaines d’autres employés » à se retirer. Bloomberg rapporte.

Annapurna Interactive prévoyait de publier plus d’une douzaine de jeux indépendants au cours des deux prochaines années, dont un titre de la franchise Silent Hill. La société a déclaré à Bloomberg qu’elle continuerait à soutenir ces titres et à se développer dans le domaine des jeux vidéo, même si elle devra désormais remplacer ses employés perdus ou externaliser certaines fonctions, notamment le marketing, la localisation, l’assurance qualité, les relations publiques et les relations avec les plateformes.

Annapurna a cherché à intégrer plus étroitement les jeux à ses activités télévisuelles et cinématographiques. Elle a réembauché Hector Sanchez d’Epic Games, l’un des fondateurs d’Annapurna Interactive, au poste de président des médias interactifs et nouveaux. La société vient également de signer un accord avec le développeur de jeux finlandais Remedy pour les droits télévisuels et cinématographiques des séries Control et Alan Wake, qui comprend le cofinancement des prochains jeux vidéo Control.