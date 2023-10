L’équipe d’Angleterre rendra hommage aux victimes de la guerre entre Israël et le Hamas (FA)

La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé qu’elle prévoyait une série de mesures pour rendre hommage aux victimes de la guerre entre Israël et le Hamas lors du match amical de vendredi entre l’Angleterre et l’Australie, mais elle a résisté aux appels visant à illuminer l’arche de Wembley aux couleurs d’Israël. drapeau.

Des brassards noirs seront portés par les deux groupes de joueurs et il y aura une période de silence avant le coup d’envoi. L’appel de la Croix-Rouge visant à aider les personnes touchées dans la région sera soutenu.

Mais l’arche ne sera pas illuminée comme elle l’a été à plusieurs reprises, notamment l’année dernière aux couleurs de l’Ukraine, au lendemain de l’invasion du pays par la Russie.

Samedi, le Hamas, un groupe militant islamiste qui gouverne Gaza, a lancé une attaque meurtrière contre Israël, qui a officiellement déclaré la guerre au Hamas un jour plus tard. Le conflit a fait plus de 2 500 morts des deux côtés et des milliers de blessés.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’un des facteurs ayant motivé le choix de ne pas allumer l’arche était le fait que l’Australie, adversaire de vendredi, disputerait un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Palestine le mois prochain.

La FA a déclaré jeudi dans un communiqué : « Vendredi soir, nous nous souviendrons des victimes innocentes des événements dévastateurs en Israël et en Palestine.

« Nos pensées vont à eux, ainsi qu’à leurs familles et amis en Angleterre et en Australie, ainsi qu’à toutes les communautés touchées par ce conflit en cours. Nous défendons l’humanité et la fin de la mort, de la violence, de la peur et de la souffrance.

« Les joueurs anglais et australiens porteront des brassards noirs lors de leur match au stade de Wembley et il y aura également une période de silence avant le coup d’envoi. Suite à des discussions avec des partenaires et des parties prenantes externes, nous n’autoriserons que les drapeaux, les répliques de kits et autres représentations de nationalité des nations en compétition à l’intérieur du stade de Wembley pour les prochains matchs contre l’Australie [Oct. 13] et l’Italie [Oct. 17].

« La Croix-Rouge britannique a également lancé un appel d’urgence pour soutenir les personnes touchées par la crise humanitaire dans la région, et nous diffuserons cet appel vendredi dans le stade. »

Le gouvernement britannique avait conseillé à la FA plus tôt cette semaine de « marquer les événements de manière appropriée, conformément aux événements précédents où le sport s’est réuni », selon une lettre envoyée aux instances dirigeantes britanniques par la secrétaire à la Culture Lucy Frazer.

La Premier League a également déclaré que les équipes porteraient des brassards noirs et observeraient une période de silence en hommage aux victimes de la guerre lors du prochain tour après la trêve internationale.

« La Premier League est choquée et attristée par l’escalade de la crise en Israël et à Gaza, et condamne fermement les actes de violence horribles et brutaux contre des civils innocents », a déclaré la Ligue. a déclaré dans un communiqué jeudi.

« Nous espérons la paix et nos plus sincères condoléances vont aux victimes, à leurs familles et aux communautés touchées.

« En signe de respect pour toutes les personnes concernées, les joueurs, managers et officiels de match de Premier League porteront des brassards noirs et observeront une minute de silence lors des matches qui se dérouleront du samedi 21 octobre au lundi 23 octobre.

« La Ligue fera également un don à la Croix-Rouge britannique pour soutenir les efforts d’aide à ceux qui en ont un besoin urgent. »