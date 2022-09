Gareth Southgate a nommé son équipe complète pour les prochains matchs de l’équipe nationale d’Angleterre plus tard ce mois-ci. Les Trois Lions ont un grand vivier de talents parmi lesquels choisir. Par conséquent, les meilleurs talents n’ont pas été retenus pour la paire de matchs ce mois-ci.

Jadon Sancho de Manchester United, Ben White d’Arsenal, Conor Gallagher de Chelsea et Ollie Watkins d’Aston Villa n’ont pas réussi à faire partie de l’équipe. Sancho a inscrit deux buts jusqu’à présent cette saison en commençant chaque match de Premier League pour les Red Devils. White a également figuré dans chaque XI pour les leaders de la ligue jusqu’à présent.

Gallagher et Watkins font peut-être face à une meilleure concurrence à leurs postes. Le milieu de terrain de Chelsea manque un appel car Jude Bellingham et Declan Rice ont une bonne maîtrise de leurs rôles. Watkins, quant à lui, doit rivaliser avec Harry Kane, Tammy Abraham et Ivan Toney.

Southgate a reconnu qu’il avait choisi certains joueurs malgré leur manque de temps de jeu. Cela va finalement à l’encontre de ses affirmations précédentes selon lesquelles les joueurs doivent être des partants réguliers pour être choisis pour l’équipe nationale. “De toute évidence, nous avons un certain nombre de joueurs, dont Ben Chilwell, Luke Shaw, Harry Maguire et Kalvin Phillips, qui ne jouent pas beaucoup de minutes avec leur club”, a déclaré Southgate.

“Ce n’est pas idéal, mais nous pensons qu’ils ont été et peuvent être des joueurs importants pour nous. Ce n’est pas une situation parfaite mais il reste encore beaucoup de football à jouer avant le Qatar.

Maguire n’a pas commencé un match de Premier League depuis plus d’un mois. Phillips n’a réussi à jouer qu’une minute pour Manchester City lors des matchs de championnat cette saison. Le milieu de terrain défensif n’a même pas été dans l’équipe depuis quatre matchs de Premier League. Shaw n’a pas joué une seule minute d’action depuis le 13 août.

Équipe d’Angleterre pour les rencontres de septembre

Voici l’équipe complète d’Angleterre pour affronter l’Italie et l’Allemagne lors des prochains matchs de la Ligue des Nations.

Gardiens

Dean Henderson, Nick Pope, Aaron Ramsdale.

Défenseurs

Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Conor Coady, Eric Dier, Marc Guehi, Reece James, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Fikayo Tomori, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Milieux de terrain

Jude Bellingham, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse.

Attaquants

Tammy Abraham, Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Ivan Toney.

