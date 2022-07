L’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2022 a-t-elle un problème de diversité ? Comment FA vise à renouer avec la base

L’Angleterre n’a que trois joueurs non blancs dans son équipe pour l’Euro, l’équipe qui domine le tournoi manquant largement de représentation, ce que la FA essaie déjà de résoudre. Alex Pantling – La FA / La FA via Getty Images

Jusqu’à présent, ils ont été l’équipe exceptionnelle de l’Euro 2022 avec trois victoires consécutives, 14 buts marqués et aucun encaissé, un joueur menant la course au Golden Boot et des matchs joués devant des stades à capacité. Mais la positivité entourant la poursuite de la gloire de l’Angleterre a été affectée par les affirmations selon lesquelles l’équipe de Sarina Wiegman n’a pas la diversité du pays qu’elle représente.

Alors que l’équipe masculine d’Angleterre de Gareth Southgate a atteint la finale de l’Euro 2020 l’année dernière avec 11 joueurs d’origine noire ou mixte dans l’équipe de 26 joueurs, seuls trois des 23 joueurs des Lionnes – Nikita Parris, Demi Stokes et Jess Carter – – sont d’origine noire ou mixte, et aucun ne devrait commencer le quart de finale de l’Angleterre contre l’Espagne à Brighton mercredi.

Lors de la retransmission en direct à la télévision anglaise de la victoire 8-0 de l’Angleterre dans le groupe A contre la Norvège, la présentatrice Eilidh Barbour a souligné le problème en déclarant : “Les 11 joueurs titulaires et les cinq remplaçants qui sont entrés sur le terrain étaient blancs, ce qui indique un manque de diversité dans le football féminin en Angleterre.” Les remarques de Barbour ont provoqué une réaction violente sur les réseaux sociaux, des commentateurs de haut niveau en dehors du jeu critiquant à la fois le présentateur et la BBC pour avoir interrogé l’équipe de Wiegman, mais d’anciens joueurs anglais – dont Alex Scott et Anita Asante – ont tous deux défendu Barbour et soutenu la suggestion. que l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2022 ne reflète pas la démographie du pays hôte.

“Les lionnes en herbe ont besoin de modèles auxquels elles peuvent s’identifier”, a déclaré Asante, qui a fait 71 apparitions pour l’Angleterre entre 2004 et 2022, dit au Guardian. “C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la diversité est si importante et pourquoi il est légitime de remettre en question la blancheur de l’équipe d’Angleterre.

“Les jeunes filles qui ne voient personne qui leur ressemble manquent d’héroïnes à imiter – et c’est important.”

Un tel manque de diversité n’a pas toujours été un problème au sein de l’équipe féminine d’Angleterre. Scott a remporté 140 sélections entre 2004 et 2017, tandis que Rachel Yankey a remporté 129 sélections entre 1997 et 2013. Eni Aluko et l’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre Hope Powell figurent tous deux dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps en Angleterre. Mais le petit nombre de joueuses noires ou métisses de premier plan dans l’équipe de l’Euro 2022, ainsi que dans la Super League féminine (WSL), est une situation qui a été identifiée par l’Association anglaise de football, avec un plan déjà en place pour s’assurer que les futures équipes d’Angleterre sont plus représentatives de la société au sens large.

“Je peux tout à fait comprendre Anita [Asante’s] point de vue”, a déclaré Kay Cossington, responsable du développement technique féminin de la FA anglaise, à ESPN. “C’est pourquoi il est vraiment important que nous partagions le travail que nous faisons pour essayer de trouver des solutions.

“Nous reconnaissons que cela n’arrivera pas du jour au lendemain – nous n’allons pas trouver des joueurs seniors du jour au lendemain pour changer cela – mais ce que nous pouvons faire, c’est nous assurer qu’à l’avenir, nous ferons tout notre possible pour essayer de diversifier nos équipes de développement des jeunes. entrer dans nos aînés du futur.

Il s’agit cependant d’un problème complexe et d’une conséquence malheureuse de la professionnalisation du football féminin et de la croissance de la WSL depuis sa création en 2010. L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a également identifié cette faille en créant récemment la Campagne “See It, Achieve It” pour contrer l’absence de modèles visibles d’origines ethniques diverses. L’initiative PFA est dirigée par l’ancienne internationale anglaise Fern Whelan, responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion dans le football féminin de l’organisation.

“Nous ne voulons pas que les jeunes filles sentent que le jeu n’est pas pour elles”, a déclaré Whelan. “L’objectif de la campagne est d’inspirer la prochaine génération de jeunes joueurs afin qu’ils puissent voir les joueurs occuper ces postes et sentir que c’est un objectif qu’ils peuvent atteindre.”

D’être un sport qui s’est développé de manière organique au sein des communautés locales en Angleterre et qui a ouvert la voie aux équipes locales – Fara Williams, la plus célèbre titulaire d’apparence de tous les temps en Angleterre, a été vue en train de jouer sur un terrain de balle à Battersea, à Londres – le jeu féminin a se détacher de ses origines populaires, “tout le monde” et parfois accessible aux seules jeunes filles disposant du réseau familial et des moyens financiers pour le faire.

“Nous avons tous vu une croissance incroyable du jeu au cours de la dernière décennie et cela reflète probablement ce que nous voyons aujourd’hui, où en sont nos équipes féminines avec le club et le pays”, a déclaré Cossington. “Les centres d’excellence des filles ont été créés en 1998 et il y en avait beaucoup à travers le pays, mais lorsque la ligue et les clubs sont devenus professionnels, il y avait un appétit pour essayer de professionnaliser le système de l’Académie et le système de développement des jeunes au sein des clubs. .

“Avec cela est venu un engagement – ​​les filles devaient s’entraîner trois fois par semaine dans les académies, puis jouer à des jeux le week-end – mais tout d’un coup, cela a créé un défi pour certains joueurs qui ne pouvaient pas y accéder. De plus, dans une tentative d’améliorer le niveau de leurs installations, les clubs se sont éloignés des zones plus urbaines et du centre-ville, où la plupart des clubs de femmes ont été formés et basés, vers les banlieues plus verdoyantes, ce qui a encore une fois fourni un défi aux jeunes filles pour accéder réellement à ces installations.

“Les filles doivent toujours payer pour jouer dans le système de l’Académie, mais les garçons sont en fait payés pour le faire, et ils sont souvent transportés vers et depuis l’entraînement par les clubs. Il n’y a pas de ressources dans le football féminin pour le faire.

“Donc, une combinaison d’événements nous a conduits là où nous en sommes maintenant. Ce n’est la faute d’aucun individu, mais nous l’avons reconnu et nous travaillons absolument très dur avec les clubs pour essayer de les aider à offrir un bassin de joueurs et un vivier de talents diversifiés. dans le système de l’Académie qui peut remplir leur équipe senior et fournir des joueurs pour l’équipe d’Angleterre.”

Le détachement des clubs WSL et de leurs installations des villes a sans doute eu un impact sur les jeunes filles des foyers traditionnels pour que les talents sportifs puissent progresser dans le jeu en raison de l’inaccessibilité/de la logistique, du coût ou d’autres facteurs leur refusant la possibilité de s’engager dans l’Académie. système. En conséquence, la FA a mis en place le programme Discover My Talent en 2021, un système de parrainage qui peut créer une voie pour toute fille perçue comme ayant ce talent.

Il existe également un partenariat avec l’English Football League (EFL) Trust, qui travaille avec 34 Community Trusts dans le pays, et un lien avec la Premier League pour créer 70 Emerging Talent Centers à partir de la saison prochaine. De plus, il existe des “centres Wildcats” à travers le pays, pour les filles entre 5 et 11 ans pour faire leurs premiers pas dans le jeu. Tous les éléments ci-dessus sont géographiquement répartis dans toute l’Angleterre, accessibles dans des zones qui étaient devenues privées de leurs droits.

“Cela signifie que les jeunes filles peuvent rester dans leur propre communauté, dans un environnement qui leur convient, leur donnant l’équilibre compétitif dont elles ont besoin et leur permettant également d’accéder à une voie de talents dans les clubs et la voie des talents en Angleterre. “, a déclaré Cossington. “Nous essayons de nous attaquer à toutes les communautés. Il s’agit de races et de religions différentes, mais aussi de données démographiques sociales différentes – des personnes qui vivent dans des zones plus urbaines et qui n’ont peut-être pas l’infrastructure, le soutien parental ou l’argent.

“C’est toujours un défi dans le football féminin. Et même si les parents peuvent être heureux d’autoriser un garçon de 12 à 13 ans à prendre les transports en commun pour se rendre à l’entraînement dans une académie, ce serait une décision parentale quant à savoir si vous voudriez être à l’aise avec une fille de 12-13 ans faisant le même voyage.”

Depuis son lancement en avril 2021, le programme Discover My Talent a donné des résultats impressionnants qui, espèrent la FA, renverseront la tendance vers une plus grande diversité à tous les niveaux du football féminin.

“En un an de fonctionnement de Discover My Talent, nous avons eu 1 666 références qui n’étaient pas déjà dans notre système, ce qui est bien plus que ce à quoi nous nous attendions”, a déclaré Cossington. “De ce nombre, 204 de ces joueurs ont été référés à notre parcours de talents. Ce sont de gros chiffres.”

Selon les données de la FA, près d’un tiers des joueurs référés venaient de Londres et de la région du sud-est, un quart venant du nord-est, qui comprend Newcastle, Sunderland et Middlesbrough. Le nord-est et le nord-ouest – qui comprend Manchester et Liverpool – comptaient le plus grand nombre de joueurs des zones les plus défavorisées. Mais après avoir réparé la ligne d’approvisionnement en talents des zones où le jeu avait perdu le contact, Cossington dit que le défi est maintenant de s’assurer que ces joueurs progressent au sein du système.

“La clé est maintenant de savoir comment nous pouvons travailler avec les organisations locales, les clubs communautaires locaux, pour puiser dans le financement, le soutien au transport ou quoi que ce soit pour aider ces filles à rester dans le jeu et à s’y cimenter”, a déclaré Cossington.

“Nous ne voulons pas les retrouver et ils retombent ensuite: comment pouvons-nous les aider au mieux? C’est là qu’intervient l’EFL Trust, car ces entraîneurs sont au cœur de ces communautés. Ils comprennent les communautés, ils ont des entraîneurs qui ressemblent à ces communautés et les représentent, et c’est vraiment important parce que c’est bien mieux que d’avoir quelqu’un qu’ils ne connaissent pas qui se présentent simplement avec un badge FA sur leur haut.

“Ce que nous essayons de faire avec le programme Discover My Talent et les Emerging Talent Centers, nous essayons de trouver des solutions positives pour toute jeune fille qui montre du potentiel. Nous essayons d’offrir un soutien – c’est la clé pour moi.”

Les progrès de l’Angleterre jusqu’à présent à l’Euro 2022 suscitent incontestablement un énorme intérêt et inspirent de nouveaux talents potentiels, mais le jeu féminin manque de modèles tels que Marcus Rashford, Raheem Sterling et Bukayo Saka qui sont devenus des figures si importantes du jeu masculin. Mais il y a de l’espoir que les graines du changement porteront bientôt leurs fruits.

“C’est définitivement quelque chose qui est une priorité [for the FA], et il y a des choses en place maintenant”, a déclaré la capitaine anglaise Leah Williamson lors de la conférence d’avant-match de mardi. Je pense que c’est vraiment important, c’est quelque chose qui nous passionne et heureusement la FA aussi. Alors oui, c’est à l’ordre du jour, c’est une priorité et c’est quelque chose dont nous espérons voir les effets à l’avenir.”