L’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 cherche à créer sa propre histoire contre l’Allemagne

Contenu dans un montage vidéo montré à l’équipe d’Angleterre lors de sa première journée à St George’s Park cet été, c’est le moment qui a défini la carrière de joueur du manager Gareth Southgate. Son penalty décisif contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 96 a donné au défenseur central une place indésirable dans le catalogue de la déception qui remonte à 55 ans depuis que l’Angleterre a remporté son seul trophée international majeur, la Coupe du monde 1966.

Southgate a méticuleusement tenté de redéfinir la relation de l’équipe nationale avec son passé, déconstruisant son expérience personnelle en soulignant pourquoi les tirs au but sont quelque chose à préparer plutôt qu’à craindre pathologiquement.

Mais l’un des plus grands défis de Southgate pendant son mandat a été de provoquer un changement mental du poids du poids de l’histoire à la création du leur dans un environnement à haute pression.

Southgate a succédé à Sam Allardyce (qui était responsable d’un match) après que l’Angleterre de Roy Hodgson a été éliminée de l’Euro 2016 par les ménés de l’Islande lors des huitièmes de finale, mardi marquant un voyage de cinq ans au même point. L’occasion a lieu dans un contexte de nostalgie nationale de l’Euro ’96, qui a pris une plus grande importance depuis qu’il a été confirmé que l’Allemagne serait l’adversaire de l’Angleterre (midi HE ; diffusion EN DIRECT sur ESPN/ESPN+).

À bien des égards, les compétitions contre l’Allemagne au fil des ans résument la lutte éternelle dans la conscience sportive anglaise, avec la joie et l’espoir durable créés en remportant la finale de 1966 contre des sorties de tournoi en 1970, 1990, 1996 et 2010.

L’Allemagne s’est certainement délectée de l’instant il y a 25 ans, s’appropriant l’hymne anglais des « Trois lions » en chantant « Football’s coming home » sur le balcon du Civic Center de Francfort lors de la célébration avec le trophée. La chanson a atteint le n ° 16 dans les charts allemands cet été-là et a pu être entendue à Berlin pas plus tard qu’en 2014, lorsqu’environ un demi-million de fans ont célébré la Coupe du monde en Allemagne.

Cependant, la perception générale est que l’Allemagne voit cette rivalité sportive différemment. Le manque de pedigree de l’Angleterre dans les dernières étapes des tournois – ils n’ont remporté qu’un seul match à élimination directe en Euros, contre 11 pour l’Allemagne – signifie que les quadruples champions du monde accordent une plus grande importance à ceux qui sont plus proches, comme les Pays-Bas, France et Italie.

Et tandis que le public anglais a passé la semaine à remuer des images de la miss de Southgate, du tour du chapeau de Sir Geoff Hurst en 1966 et du « but fantôme » de Frank Lampard en 2010, l’équipe a semblé quelque peu perplexe par toute la conversation.

Southgate a mis beaucoup d’efforts pour renouer avec la base de fans après l’acrimonie créée par des sous-performances passées, mais c’est un cas où il sera plus qu’heureux que ses joueurs soient apparemment capables de se désengager émotionnellement du bruit qui les entoure.

Dominic Calvert-Lewin l’a dit sans ambages, lorsqu’un journaliste approchant de 50 ans lui a demandé comment il percevait la dynamique Angleterre contre Allemagne. « Ce n’est pas aussi personnel que peut-être quelqu’un de votre âge », a déclaré l’attaquant d’Everton avec un sourire. Il n’a pas tort : onze joueurs de l’équipe anglaise de 26 joueurs n’étaient pas en vie lors de l’Euro 96.

Beaucoup de membres de ce groupe ont cité des souvenirs de La grève de Lampard en 2010, mais. L’Angleterre était menée 2-1 lors de son match des huitièmes de finale en Afrique du Sud lorsque le tir du milieu de terrain de Chelsea a touché la barre transversale et a rebondi au-dessus de la ligne, seulement pour que les officiels fassent signe de jouer. Avec la résistance de la FIFA à la mise en œuvre de la technologie sur la ligne de but, l’Angleterre s’est retrouvée avec un sentiment d’injustice alors que le match s’éloignait, perdant finalement 4-1.

Pour les joueurs anglais d’aujourd’hui, il ne s’agissait que d’un incident isolé, plutôt que de la dernière entrée dans un grief allemand de longue date, mais Southgate & Co. peut apprendre de leur pire performance à l’Euro 2020, qui était contre une autre équipe où l’intensité de la la rivalité était censée être confinée aux tribunes.

L’Écosse est venue à Wembley et a mérité un match nul 0-0, l’Angleterre semblant inhibée par sa tactique ou l’événement lui-même. Depuis lors, Southgate a publiquement affirmé que « l’occasion unique » pouvait avoir été un facteur ; Si tel est le cas, il existe un élément d’incertitude quant à la manière dont la deuxième équipe la plus jeune de ces finales gérera un environnement similaire d’hymnes hués et de chansons désobligeantes.

Pourtant, l’hostilité des 45 000 rassemblés – le double du nombre présent contre l’Écosse – pèsera lourdement en faveur de l’Angleterre et c’est indéniablement un avantage de jouer dans leur stade pour le quatrième match consécutif, un match qui, selon certains en Allemagne, a été exacerbé. par la décision de l’UEFA de ne pas autoriser l’équipe de Joachim Low à s’entraîner à Wembley avant le match.

L’instance dirigeante insiste sur le fait que cela est dû à la quantité de pluie attendue à Londres dans les 36 heures précédant le coup d’envoi, mais cela compte comme une autre petite victoire étant donné que l’Angleterre a deux répliques exactes de la surface de jeu à St George’s Park.

Les conditions semblent donc attrayantes pour l’Angleterre, jusqu’à la sensation chaotique de la qualification de l’Allemagne dans le groupe sans aucun doute le plus difficile : défaite contre la France, martelant le Portugal et grattant un match nul contre la Hongrie. La structure que Southgate a instillée en Angleterre semble sereine en comparaison, même si elle s’est faite au détriment d’une certaine intention offensive.





Il faudrait donc se demander si l’Angleterre peut vraiment habiter le moment. L’Allemagne a l’habitude de culminer lorsque les choses sérieuses commencent ; L’Angleterre, catégoriquement, n’en a pas.

La FA a cherché à y remédier ces dernières années en organisant des matchs amicaux de haut niveau. Depuis que Southgate a pris les commandes en octobre 2016, l’Angleterre a disputé des matchs hors-concours contre l’Espagne, l’Allemagne (deux fois), la France, le Brésil et les Pays-Bas, avec une victoire (1-0 contre les Pays-Bas en mars 2018.)

Il y a eu de nouveaux progrès dans la première Ligue des Nations de l’UEFA, battant l’Espagne à l’extérieur et battant la Croatie à Wembley, l’objectif ultime étant que l’Angleterre s’acclimate aux défis les plus difficiles afin que l’écart ne soit pas aussi grand lorsque le tournoi de football se présente.

Marcus Rashford, qui a marqué lors de cette victoire de la Ligue des Nations en Espagne, pense que l’approche a porté ses fruits et a peut-être été un facteur clé pour que l’Angleterre atteigne les demi-finales de la Coupe du monde 2018.

« Je pense que cela a énormément aidé », a déclaré l’attaquant de Manchester United à ESPN. « Je me souviens qu’il y a quelques années, nous jouions bien mais nous n’obtenions pas de résultats contre les grandes équipes.

« C’était quelque chose sur lequel nous devions nous concentrer et essayer de changer. Ces derniers temps, nous l’avons un peu plus, nous avons de meilleurs résultats et nous avons mieux joué contre eux. C’est le fait que nous avons été exposés à ces matchs, c’est probablement pourquoi nous nous sentons plus calmes à l’approche de ce match et prêts pour le match. L’Allemagne est évidemment une équipe de premier plan avec des joueurs de haut niveau, mais nous n’allons pas laisser cela nous retenir en aucune façon. Nous allons simplement y aller. et essayez de gagner le match ; essayez d’être positif. »

Les deux parties ont des décisions clés à prendre. Low est appelé à remplacer Ilkay Gundogan par Leon Goretzka au milieu de terrain après sa contribution salvatrice contre la Hongrie, tandis que la place de Leroy Sane sur l’aile est menacée par Thomas Muller alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au genou.

L’Allemagne est susceptible de conserver sa forme 3-4-2-1, ce qui pose l’énigme pour Southgate s’il passe du 4-2-3-1 et correspond à quelque chose de similaire – comme l’a fait l’Angleterre dans bon nombre de ces matchs amicaux préparatoires – pour donner plus de contrôle au milieu de terrain.

Phil Foden fait pression pour un rappel aux côtés de Harry Kane et Raheem Sterling, mais les attaquants Jack Grealish et Bukayo Saka se sont bien comportés contre la République tchèque, tout comme l’arrière central Harry Maguire à son retour dans l’équipe à la suite d’une blessure à la cheville.

Quoi qu’il fasse, Southgate dit qu’il donne à ses joueurs le même message avant chaque match.

Écrivant sur The Players’ Tribune, Southgate a déclaré: « La raison pour laquelle je le répète, c’est parce que je le crois vraiment de tout mon cœur. Je leur dis que lorsque vous sortez, dans ce maillot, vous avez la possibilité de produire des moments qui les gens s’en souviendront pour toujours. Vous faites partie d’une expérience qui dure dans la conscience collective de notre pays. «

Il le sait mieux que quiconque.