L’équipe d’Angleterre pour les internationaux d’octobre annoncée – et il y a quelques inclusions surprises

L’équipe d’Angleterre pour son match de qualification à l’Euro 2024 contre l’Italie et son match amical contre l’Australie en octobre a été annoncée, Gareth Southgate incluant des joueurs inattendus dans son équipe de 26 joueurs.

Bien qu’il ait précédemment déclaré que des joueurs tels que Harry Maguire et Kalvin Phillips auraient besoin d’obtenir des minutes plus fréquentes pour leurs clubs respectifs, Manchester United et Manchester City, Southgate a une fois de plus inclus les deux hommes dans son équipe d’Angleterre.

Ailleurs, John Stones revient dans l’équipe d’Angleterre bien qu’il n’ait fait une seule apparition dans aucune compétition pour Manchester City depuis sa défaite au Community Shield contre Arsenal début août. Lewis Dunk, Levi Colwill et Marc Guehi ont également conservé leur place parmi l’élite anglaise.

Harry Maguire continue d’être sélectionné pour l’Angleterre (Crédit image : Getty Images)

Aux positions offensives, Southgate a opté pour le duo en forme composé de Jarrod Bowen et Ollie Watkins. Ce dernier a été dans une riche veine de forme de but pour Aston Villa et propulse Callum Wilson dans les 26 derniers. Le dernier revers sur blessure d’Eberechi Eze ouvre la porte à Bowen.

Pendant ce temps, Southgate a pris la décision de laisser de nouveau de côté l’ancien favori Raheem Sterling. James Ward-Prowse se sentira également lésé de manquer cette opportunité.

L’Angleterre affrontera l’Australie lors d’un match amical vendredi 13 octobre au stade de Wembley, avant de recevoir l’Italie mardi 17 octobre sur le même terrain dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

Si les Trois Lions remportent ce match, ils auront pratiquement assuré leur place dans les champions d’Europe en Allemagne l’été prochain. L’Italie a actuellement six points de retard sur l’Angleterre dans le groupe C, même si elle a encore un match en main sur ses rivaux.

L’Angleterre a battu l’Italie plus tôt lors des éliminatoires (Crédit image : Getty Images)

L’équipe d’Angleterre au complet pour les matchs d’octobre

Gardien : Jordan Pickford (Everton)

Gardien de but : Aaron Ramsdale (Arsenal)

GK : Sam Johnstone (Palais de Cristal)

Défenseur : John Stones (Manchester City)

Défenseur : Levi Colwill (Chelsea)

Défenseur : Lewis Dunk (Brighton)

Défenseur : Marc Guéhi (Palais de Cristal)

Défenseur : Harry Maguire (Manchester United)

Défenseur : Fikayo Tomori (AC Milan)

Défenseur : Kyle Walker (Manchester City)

Défenseur : Kieran Trippier (Newcastle United)

Défenseur : Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Milieu de terrain : Conor Gallagher (Chelsea)

Milieu de terrain : Jude Bellingham (Real Madrid)

Milieu de terrain : Declan Rice (Arsenal)

Milieu de terrain : Jordan Henderson (Al-Ettifaq)

Milieu de terrain : Kalvin Phillips (Manchester City)

Milieu de terrain : James Maddison (Tottenham Hotspur)

Extérieur : Jarrod Bowen (West Ham United)

Extérieur : Marcus Rashford (Manchester United)

Extérieur : Jack Grealish (Manchester City)

Extérieur : Bukayo Saka (Arsenal)

Extérieur : Phil Foden (Manchester City)

Extérieur : Harry Kane (Bayern Munich)

Extérieur : Eddie Nketiah (Arsenal)

Extérieur : Ollie Watkins (Aston Villa)

Plus d’histoires sur l’Angleterre

Theo Walcott dit qu’il n’aurait jamais dû participer à la Coupe du monde 2006 à seulement 17 ans.

La FA confirme qu’elle considérera Sarina Wiegman pour le poste dans l’équipe nationale masculine d’Angleterre après Gareth Southgate.

Légende de Tottenham Ledley King explique pourquoi son plus beau moment sous un maillot anglais c’était aussi pour lui le début de la fin.