L’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de l’Euro 2024 de juin annoncée – avec le favori de Southgate Raheem Sterling exclu

L’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre Malte et la Macédoine du Nord en juin a été annoncée, et Gareth Southgate a pris la décision de laisser Raheem Sterling hors de son équipe de 25 joueurs.

Seulement six buts et trois passes décisives en Premier League cette saison ont vu le sélectionneur anglais prendre la décision difficile d’omettre l’attaquant de Chelsea de l’équipe. Une blessure aux ischio-jambiers l’a également tenu à l’écart de l’équipe pour les victoires de l’Angleterre en mars contre l’Italie et l’Ukraine.

L’Angleterre se rendra à Malte le vendredi 16 juin pour son troisième match de qualification, avant d’accueillir la Macédoine du Nord à Old Trafford le lundi 19 juin. L’Angleterre est actuellement en tête du groupe C, les deux meilleures équipes se qualifiant automatiquement pour l’Euro 2024.

Ailleurs, Eberechi Eze a reçu sa première convocation senior, la forme impressionnante du joueur de 24 ans pour Crystal Palace le voyant potentiellement faire ses débuts en Angleterre dans les semaines à venir.

Tyrone Mings et Lewis Dunk reviennent également dans l’équipe. Mings est apparu pour la dernière fois pour les Trois Lions contre la Côte d’Ivoire en mars 2022, tandis que la dernière inclusion de Dunk dans l’équipe remonte à plus de cinq ans, en 2018.

Southgate a également nommé trois arrières droits dans l’équipe, avec Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold et Kyle Walker tous inclus.

La majorité de l’équipe se rendra à St. George’s Park pour commencer ses préparatifs pour les matchs du lundi 12 juin, mais les cinq joueurs de Manchester City et Declan Rice rejoindront tous l’équipe à une date ultérieure, en raison de leur implication dans les finales de la Ligue des champions et de la Ligue de conférence Europa.

L’équipe d’Angleterre contre Malte et la Macédoine du Nord au complet