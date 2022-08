L’équipe d’Angleterre de football féminin organise la conférence de presse du manager avec style

L’équipe nationale féminine de football d’Angleterre a marqué l’histoire en remportant la palpitante finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne, huit fois championne. Le match passionnant a eu lieu à Wembley le dimanche 31 juillet. Après la victoire écrasante, tout le stade a commencé à huer et à encourager l’équipe gagnante, mais ce qui s’est passé plus tard vole la vedette sur Internet. Après avoir reçu leurs médailles, toute l’équipe a planté la conférence de presse de leur manager Sarina Weigman.

Une vidéo de la même chose a été partagée sur la page Twitter officielle de l’équipe. Le clip commence avec Sarine absorbée par la conférence jusqu’à ce qu’elle entende des voix venant de loin. Dans la seconde suivante, toute l’équipe des Lionnes interrompt l’interaction avec les médias alors qu’elle fait irruption en chantant la chanson Football’s Coming Home de Three Lions.

La manager qui ne s’attendait pas à l’interruption était complètement abasourdie et a apprécié le geste de l’équipe avec un sourire contagieux sur le visage. Non seulement l’équipe a dansé pendant l’interaction, mais la gardienne de but de l’équipe, Mary Earps, s’est également levée sur la table pour présenter sa danse de la victoire. L’équipe a fêté un bref instant avant de partir.

Regardez le clip ci-dessous :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle est devenue virale en un rien de temps. Les supporters de l’équipe les ont félicités. Un utilisateur a déclaré : « C’est l’une des meilleures choses que j’aie jamais vues ! Je l’adore absolument ».

Un autre a ajouté : « Enfin ! Nous avons une équipe d’Angleterre dont nous pouvons être vraiment fiers ! Amazing Stuff Lioness, vous avez été tellement meilleures que notre équipe masculine pendant de nombreuses années ! Massif.”

Un autre internaute a écrit : « Les lionnes… parfois, les femmes font ce que les hommes essaient encore de faire, Bloody win. Merci mesdames de l’avoir ramené à la maison, excellent et extrêmement fier.

Une fan fière a déclaré : « Si fière que je n’aurais jamais pensé voir le football féminin sous les projecteurs de mon vivant. Quelle journée incroyablement fière pour l’égalité des femmes et un football incroyablement divertissant.

En parlant de match, l’équipe a remporté sa victoire devant une foule d’environ 87 000 personnes avec un score de 2-1.

