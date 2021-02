L’équipe d’Andonovski doit devenir plus nette avec les Jeux olympiques à venir

Peu de gens ont été surpris que l’USWNT ait remporté sa quatrième Coupe SheBelieves en six ans mercredi, mais les Stars and Stripes ont certainement fait de la marche vers le titre plus difficile que prévu.

Leurs adversaires – le Canada (il manque sept joueurs clés), le Brésil et l’Argentine (un remplacement tardif du Japon en raison de problèmes de COVID-19) – n’étaient pas de la qualité des équipes des précédentes Coupes SheBelieves, alors j’ai pensé que le tournoi en serait un pris le parti des États-Unis, mais ce n’était pas le cas. Le Canada avait l’air plutôt bien contre les États-Unis sous la direction de leur nouvel entraîneur-chef, Bev Priestman, le Brésil était plus organisé sous l’ancien entraîneur-chef de l’USWNT, Pia Sundhage, et l’Argentine? Eh bien, l’Argentine était ce que nous avions prédit … décevant.

Les Jeux olympiques étant toujours programmés dans moins de cinq mois, réfléchissons à ce que nous avons appris de cette SheBelieves Cup:

Un rappel sain

Pour les États-Unis, ne pas jouer de leur mieux et gagner le titre est toujours une bonne chose. Voici pourquoi: ces joueurs retourneront dans leurs clubs en sachant que leur domination mondiale n’est pas encore complète. A Orlando, ils étaient parfois exposés à l’arrière, des erreurs que de meilleures équipes puniraient.

Les États-Unis n’étaient pas non plus propres devant le but – cela pourrait faire la différence dans un match serré contre un meilleur adversaire. Ces joueurs connaître tout cela, et cela les hantera doucement. Ils regarderont les matchs et travailleront à faire les choses correctement, comprenant que la Coupe SheBelieves était un rappel subtil mais important pour eux de garder ce feu brûlant.

Roulette de liste

Parlant de garder ce feu brûlant, quand l’entraîneur-chef de l’USWNT, Vlatko Andonovski, est interrogé sur le nombre de places sur sa liste olympique de 18 joueurs qui restent ouvertes, dit-il 18. De toute évidence, il en a beaucoup enfermé, mais je pense qu’en raison de la jeux limités et accès aux joueurs et aux camps d’entraînement, cette liste olympique prendra naturellement plus de temps à déchiffrer.

La roulette de liste est un jeu fascinant à jouer, alors essayons-le. Sur la base des six derniers matchs (trois en SheBelieves Cup, plus la Colombie deux fois et les Pays-Bas), et en supposant qu’Andonovski et son équipe prennent deux gardiens de but, six défenseurs, cinq milieux de terrain et cinq attaquants, voici quelques scénarios (et les options des joueurs). pour cette dernière place en italique):

GK: Alyssa Naeher, Ashlyn Harris / Jane Campbell

DF: Crystal Dunn, Becky Sauerbrunn, Abby Dahlkemper, Kelly O’Hara, Emily Sonnett, Casey Krueger / Tierna Davidson / Midge Purce / Ali Krieger

MF: Julie Ertz, Sam Mewis, Lindsey Horan, Rose Lavelle, Catarina Macario / Kristie Mewis

FW: Christen Press, Tobin Heath, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd / Lynn Williams / Sophia Smith

Les Américaines ont manqué les vainqueurs de la SheBelieves Cup après trois victoires, mais elles devront être plus nettes devant le but contre de meilleurs adversaires, en particulier lors des prochains Jeux olympiques. Robin Alam / Icon Sportswire via Getty Images

Des questions ont encore besoin de réponses

Où est Carli Lloyd lors de son retour après avoir raté la majeure partie de 2020 en raison d’une blessure?

Lloyd a inscrit un but et une aide contre l’Argentine et avait l’air plus nette que lors de son précédent match de la Coupe SheBelieves, mais elle a raté quelques excellentes occasions contre le Canada. Le retour de Rapinoe, après avoir également raté la majeure partie de 2020, semble plus clair. Elle a terminé la Coupe SheBelieves en tant que meilleur buteur et mène également l’équipe avec cinq buts en cinq matchs en 2021. Rapinoe a montré qu’elle pouvait encore avoir un impact sur les matchs rapidement et de manière cohérente. Je pense que Lloyd devra également le montrer dans les mois à venir.

Comment Alex Morgan s’est-il remis de son absence en 2020 en raison d’une grossesse, d’une blessure au genou et d’un diagnostic de COVID-19 qui s’est propagé jusqu’en 2021?

Je pensais que sa performance contre le Brésil était un plus. Ses touches étaient vives, son mouvement était bon. Elle a également marqué un beau but contre l’Argentine.

Lynn Williams a-t-elle aidé ou blessé son cas pour avoir pénétré dans la liste des 18 derniers matchs olympiques en raison de son jeu dans cette SheBelieves Cup?

C’est une question difficile pour moi de répondre car j’aime tellement ce que Lynn Williams fait avec sa vitesse. Elle prend de bonnes positions et se transforme en défenseurs, ce qui fait d’elle une menace constante pour l’opposition. Elle fait également une tonne de travail du côté défensif du ballon. Tous les grands attributs, oui, mais sa passe finale et sa finition sont beaucoup trop incohérentes, ce qui nuit à ses chances de devenir une partante régulière.

Si Williams avait terminé certaines de ces occasions contre le Canada et le Brésil, les matchs auraient été moins difficiles.

Williams, à gauche, a toutes les compétences pour avoir un impact sur l’USWNT, mais son incohérence autour du but pourrait être coûteuse dans les matchs plus difficiles. Brad Smith / Photos ISI / Getty Images

Combien de jeunes joueurs Andonovski peut-il se permettre de s’introduire? Seront-ils prêts pour les Jeux olympiques?

Catarina Macario a connu des difficultés au milieu de terrain contre le Canada, mais a excellé en tant qu’attaquant lors des deux matchs contre la Colombie. Malheureusement, Macario n’a pas pu voir beaucoup de temps dans cette SheBelieves Cup car elle est retournée tôt dans son club à Lyon.

Sophia Smith est entrée dans le match à la 65e minute contre le Brésil et même si elle n’a pas eu beaucoup d’impact, elle a joué un beau ballon pour l’aide sur le but d’Alex Morgan contre l’Argentine. Je pense que cette jeune joueuse est peut-être à l’extérieur, mais elle va être amusante à regarder. Elle court sur les joueurs mieux que la plupart.

Ensuite, il y a Kristie Mewis. Pas une jeune joueuse – elle a 30 ans – mais elle est nouvelle dans le mélange (ou, plus exactement, nouvellement de retour dans le mélange) et a toujours eu l’air forte, avec un but et une aide contre l’Argentine.

Aussi à méditer:

– Andonovski envisagerait-il de prendre cinq défenseurs, au lieu de six, puisque Julie Ertz peut également jouer le défenseur central?

S’il faisait cela et qu’il prenait Dunn, Sauerbrunn, Dahlkemper, O’Hara et Sonnett, les États-Unis auraient 3 options naturelles extérieures-arrières à Dunn, O’Hara et Sonnett. Cela semble mince pour cette position étant donné le calendrier serré des matchs olympiques et la fréquence à laquelle O’Hara a été blessé. C’est pourquoi je pense qu’il prend six défenseurs et Ertz au milieu de terrain.

Puisqu’il a l’option Ertz à l’arrière central, je pense que le sixième défenseur devra être un joueur capable de jouer à l’extérieur.

– Que diriez-vous du mélange de milieu de terrain?

Si Vlatko tenait beaucoup à tous les deux Macario et Kristie Mewis, Macario pourrait aller en tant qu’attaquant, mais cela signifie que d’autres attaquants (comme Lloyd, Williams et Smith) pourraient ne pas faire partie de la liste. Je ne peux pas voir cela se produire. Je pense que Lloyd s’en va. Son travail des deux côtés du ballon est toujours l’un des meilleurs de l’équipe. Ajoutez à cela sa forte mentalité et sa capacité de finition dans les grands moments, et même à 39 ans aux Jeux olympiques, elle peut aider l’équipe.

jouer 0:33 Rose Lavelle de l’USMNT dit que les joueurs blancs doivent «faire leur part» dans la lutte contre les inégalités raciales.

Leur superpuissance

Le rythme olympique étant plus serré que le calendrier de la Coupe du monde (deux jours de repos aux Jeux olympiques, contre trois lors d’une Coupe du monde) et la composition olympique étant cinq joueurs plus légère que celle de la Coupe du monde, vous ne pouvez pas vous permettre d’amener des joueurs qui peut aider l’équipe ou ne sont pas en forme à 100%. Avec seulement 16 joueurs sur le terrain et un repos limité, CHAQUE JOUEUR UNIQUE doit contribuer, c’est pourquoi les États-Unis sont clairement les favoris pour remporter la médaille d’or: leur équipe est beaucoup plus profonde que n’importe quelle équipe.

C’est leur superpuissance. Les États-Unis peuvent aligner deux formations assez différentes, mais toutes deux solides, et nous avons vu Andonovski faire cela tout au long de son mandat avec l’équipe nationale. Qui d’autre dans ce groupe olympique pourrait faire cela sans perdre grand-chose dans ce deuxième groupe? Peut-être la Grande-Bretagne. Pour les États-Unis, il s’agira moins de savoir qui commence et plus de gérer le rythme des minutes jouées par match afin que quelle que soit la combinaison sur le terrain, ils dictent agressivement le tempo.

Dans l’ensemble, je pense que les États-Unis tireront un gros avantage de cette SheBelieves Cup car ils restent invaincus sous Andonovski, et n’oublions pas: ils n’ont pas concédé de but dans ce tournoi, la première équipe à faire cela dans l’histoire du tournoi. (Cela ne fait que vous montrer la norme par laquelle nous jugeons la performance de cette équipe, qui, je pense encore, était loin d’être la meilleure.)

La dernière chance d’Andonovski d’évaluer les joueurs contre d’autres adversaires internationaux se présente dans la fenêtre d’avril de la FIFA (à la fenêtre de juin, l’équipe sera définie). C’est juste l’environnement nécessaire pour porter ces jugements finaux et ensuite commencer à rassembler l’équipe olympique de 18 personnes.

En espérant que des Jeux olympiques seront effectivement joués en juillet. Envoi de mon meilleur karma OUI-les-Olympiques-seront-joués dans le monde en ce moment. Faites de même, s’il vous plaît!