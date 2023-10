Les propriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, ont initialement envisagé d’investir dans un club de la Ligue d’Irlande ou dans une équipe écossaise. Finalement, l’équipe et l’ambiance de Wrexham les ont convaincus de se rendre au Pays de Galles.

Le duo de stars hollywoodiennes est copropriétaire du club gallois depuis 2020, supervisant la promotion tant attendue du club en Ligue 2. Connus pour leur expérience pratique du Racecourse Ground, ils ont vécu trois années remarquables dans le nord du Pays de Galles.

Beaucoup s’attendaient à un défi pour maintenir l’élan du club. Par exemple, Paul Mullin a subi une blessure prématurée au cours de l’été. Au cours de la saison 2023-24, l’équipe de Phil Parkinson a d’abord eu du mal à remédier aux vulnérabilités défensives.

Wrexham reste impliqué dans des matches intenses de quatrième niveau, chaque match étant rempli de moments à couper le souffle. Leur capacité à persévérer quand il le faut les place à la troisième place du championnat après 15 matches. Ce poste donnera lieu à une promotion automatique si Wrexham maintient ou améliore sa position actuelle.

Les choses auraient pu se passer différemment

Le club bénéficie d’une influence irlandaise notable, avec des joueurs comme Eoghan O’Connell, Anthony Forde, Thomas O’Connor et Liam McAlinden dans l’équipe, contribuant au retour du club dans l’EFL.

Au cours de l’été, le contingent irlandais s’est encore élargi avec la signature de James McClean, un international senior de la République d’Irlande. Cependant, il convient de noter que si Rob McElhenney avait réussi, compte tenu de ses racines irlandaises, lui et Reynolds auraient pu eux-mêmes s’intéresser directement à la ligue irlandaise ou écossaise.

Le destin a conduit les acteurs de renommée internationale à choisir Wrexham. Pourtant, McElhenney souhaitait initialement acheter une équipe en Irlande ou en Écosse plutôt qu’à Wrexham. À la suggestion du futur directeur exécutif des Dragons, Humphrey Ker, ils ont sérieusement envisagé la possibilité d’investir dans Arbroath.

Humphrey Ker, le directeur exécutif de Wrexham, a évoqué l’intérêt antérieur de Reynolds et McElhenney pour Arbroath. Ker a pris la parole lors d’une apparition sur le podcast « Sacked in the Morning » de la BBC Scotland.

“Alors juste au saut, Rob [McElhenney] a dit, eh bien, qu’en est-il d’un club en Irlande ? Parce que sa famille est originaire d’Irlande, ou d’Irlande du Nord, ou d’Écosse. Et j’ai peur de dire que j’étais un peu fêtard à ce sujet parce que j’avais l’impression que le plafond du jeu anglais était d’autant plus loin.

«Mon colocataire à l’université était un fan des Red Lichties, je dois donc aller à Arbroath pour le club de football écossais de mon choix. Donc en fin de compte, j’ai dit, si vous alliez à Arbroath et que nous injections de l’argent et construisions cette équipe et que vous entriez en Premiership assez rapidement, vous vous retrouveriez alors contre le Celtic et les Rangers.

Tout le monde ne serait pas réceptif à une reprise similaire

Le rachat d’un club à la manière de Wrexham pourrait ne pas être universellement adopté. Cependant, cela soulève la question intrigante de savoir combien d’investisseurs potentiels auraient pu être découragés par un tel arrangement.

Il est important de noter que ces préoccupations ne sont pas nécessairement spécifiques à l’Écosse. Dans les petits pays, il y a moins d’équipes et des opportunités limitées de mobilité ascendante. Wrexham a obtenu une promotion au quatrième rang anglais la saison dernière, et pourrait encore obtenir une promotion cette année.

“[When] J’habitais à Édimbourg, j’allais aux matchs de Hearts”, a poursuivi Ker. « Il y a eu cette période où tous les joueurs lituaniens arrivaient et c’était comme s’ils allaient devenir un véritable challenger des deux grands à Glasgow.

“[But] la vitesse à laquelle vous passeriez désormais d’Arbroath à une sorte d’équipe de milieu de tableau de la Premiership écossaise serait assez rapide. Et puis vous auriez ce problème où vous vous faisiez marteler tout le temps par les grands là-bas.

« Ce serait juste délicat. Et prenons l’exemple de l’Irlande. Si vous optez pour Dundalk ou quelqu’un comme ça, vous deviendrez très vite le champion inattaquable de la Ligue d’Irlande.

« Et puis tu fais quoi ? Vous entrez en Ligue des champions et vous vous faites battre en Ligue des champions par une équipe grecque, puis c’est en quelque sorte le cycle d’une année sur l’autre. Donc, en fin de compte, nous nous sommes dit : nous devions faire l’Angleterre ou le système anglais.

PHOTOS : IMAGO