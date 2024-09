D’une certaine manière, Aldis Hodge auditionne pour Alex Cross depuis son adolescence.

En grandissant, Hodge a joué dans une ligue de basket-ball de Los Angeles remplie de gens de l’industrie du divertissement, et l’un de ses collègues joueurs était l’écrivain Ben Watkins (Avis de brûlure). Watkins se souvient avoir pris une « note mentale » d’Aldis et de son frère Edwin. « J’ai été frappé par la façon dont ils ont évolué dans cet environnement composé principalement de personnes avec un grand ego et de personnes qui ont vraiment réussi dans l’industrie », a déclaré Watkins. «Ils en étaient parfaitement conscients et connaissaient leur position, et pourtant, ils ont trouvé un moyen de se tailler un peu d’espace et d’être respectueux, mais aussi d’être respectés. Je pensais que c’était une dynamique vraiment intéressante compte tenu de leur jeunesse. J’en ai donc pris note.

Au fil des années, Watkins a entendu des amis qui avaient travaillé avec Hodge sur différents projets – des gens comme Octavia Spencer, qui a travaillé avec lui sur celui de 2016. Personnages cachés. «Je n’arrêtais pas d’avoir des aperçus de lui», dit Watkins.

Ensuite, Watkins s’est engagé en tant que showrunner de Croixune série basée sur l’univers des romans bien-aimés d’Alex Cross de James Patterson, qui suit le détective égal (et psychologue légiste très compétent) à la recherche du meurtrier de sa femme. Watkins savait qu’il devait réussir le casting. Et encore une fois, Hodge me vint à l’esprit.

Aldis Hodge dans le rôle d’Alex Cross dans « Cross ».

« L’une des choses que j’ai vues il y a longtemps était à quel point Aldis était observateur et j’ai réalisé que c’était une qualité très naturelle qu’il possédait et que c’était quelque chose qui serait parfait pour ce rôle », a déclaré Watkins. « En regardant son travail, j’ai eu le sentiment qu’il serait capable d’apporter une certaine fanfaronnade, un certain sex-appeal, un certain avantage. Mais aussi, j’avais besoin de quelqu’un de vorace intellectuellement. Puis, lorsque nous nous sommes rencontrés, j’ai réalisé que j’obtenais bien plus que cela. C’était l’une de ces choses où vous avez une idée de quelqu’un et non seulement il répond à cette attente, mais il dépasse les attentes.

« J’ai vu beaucoup de choses personnellement que j’aimerais incarner mais aussi en tant que membre du public, des choses que je voulais regarder », a déclaré Hodge à propos du rôle. « J’ai vu un personnage cool, calme, posé, imposant. Il était intelligent, éthique, mais il avait cet avantage.

Mais jouer Alex Cross n’est pas votre rôle typique. Le détective intelligent est apparu dans 32 romans de James Patterson s’étalant sur plus de 30 ans et se vendant à plus de 100 millions d’exemplaires. Sans oublier que le personnage a été incarné sur grand écran par Morgan Freeman et Tyler Perry. C’est un rôle et un projet qui s’accompagne d’une base de fans intégrée, et de ce fait, il comporte également de nombreuses attentes.

« Quand j’ai commencé à lire des livres et à revoir les films, je faisais une liste de choses auxquelles j’avais l’impression que les films n’avaient pas rendu justice », explique Watkins.

Ryan Eggold sur « Cross ».

Cette liste a ensuite évolué vers les incontournables de la série dont Watkins voulait s’assurer qu’ils faisaient partie de la série : Washington DC en toile de fond, Alex aux prises avec le meurtre de sa femme, passant au point de vue du méchant et, bien sûr, le meilleur ami de toujours d’Alex. John Sampson le soutient (et l’appelle « Sugar »).

« Si vous aviez seulement regardé des films, vous ne le sauriez pas [about Sampson] », note Watkins. «Ensuite, vous entrez dans les livres et vous vous dites: ‘Cette relation est tellement complexe et si enrichissante, si nuancée et réconfortante.’ Ils sont inséparables et vous savez que vous pouvez compter sur cela. Je savais que c’était l’une des choses que nous devions canaliser pour la série.

Lorsqu’il s’agissait de sélectionner le partenaire idéal, le Croix Le showrunner a laissé Hodge jouer un rôle majeur dans l’identification de son ailier idéal. En fin de compte, le rôle a été attribué à Isaiah Mustafa. « C’est mon mec », dit Hodge à propos de son coéquipier. «Cette relation explique tellement de choses sur le pourquoi et le qui d’Alex Cross, c’est impératif. Si vous connaissez Cross, vous devez connaître Sampson.

Sampson est la personne à qui Alex s’adresse pour obtenir des conseils. Et parfois, c’est lui qui donne des conseils même quand Alex ne veut pas les entendre. C’est comme ça que tu sais qu’ils sont de vrais amis. «J’ai toujours compris que John Sampson était ce partenaire, ce frère, quelqu’un sur qui s’appuyer», dit Mustafa. « Ils ont une fraternité sans précédent entre deux personnages afro-américains à la télévision, nous voulions donc vraiment approfondir cela et nous assurer que cette fraternité est ce que les fans reconnaissent et ce qu’ils tirent de la série. »

Mais en dehors de ces caractéristiques d’Alex Cross, la série Prime Video espère capturer le sentiment des romans plus que leur histoire. Autrement dit, Croix n’est une adaptation directe d’aucun des romans de Patterson. Cette histoire est nouvelle, avec un casting comprenant Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford et Ryan Eggold.

Aldis Hodge et Isaiah Mustafa sur « Cross ».

« J’ai dit que je n’allais faire aucune des saisons basées sur les livres », a déclaré Watkins. « Je pensais qu’il était vraiment important de proposer aux fans une nouvelle offre, d’honorer les personnages et le monde afin qu’ils aient l’impression d’obtenir ce pour quoi ils se sont inscrits, mais aussi de leur offrir une nouvelle histoire. Ils vont comprenez à quoi ressemblent ces livres.

Pour Patterson, c’était une évolution passionnante. « C’est quelque chose que je dis lorsque quelqu’un développe un de mes livres ou personnages : je préfère de loin que l’histoire soit toute nouvelle », explique Patterson. « J’espérais que la série constituerait une percée et ne dépendrait pas du livre, et c’est arrivé. »

Quant à Hodge, Patterson ajoute : « Il est doué pour dépeindre les problèmes liés au fait d’essayer de devenir détective et d’élever une famille dans ce pays en ce moment. Et il a aussi un peu de charisme. Comment les enfants l’appellent-ils ? Rizz ?

Mais en tant que détective dans ce pays en 2024, et en plus détective noir, Alex se retrouve souvent dans une position difficile – en plein milieu de la tension entre la police et la communauté noire, un sujet qui revient très tôt. comme premier épisode de la série.

« Il comprend ce qui est bien fait et ce qui ne l’est pas. Ce qui le définit, c’est sa fibre morale », dit Hodge à propos de Cross. « Il se trouve parfois entre le marteau et l’enclume. Sa vie n’est pas facile car il doit appliquer la politique, mais il doit également le faire dans le respect de sa communauté car il comprend que sans ce badge, il risque de se trouver du mauvais côté de ladite politique.

Ryan Eggold, Aldis Hodge et Samantha Walkes sur « Cross ».

« Nous avons refusé de passer sous silence », ajoute Watkins. «La sensibilité autour de cette question fluctue malheureusement dans notre société, mais lorsque j’ai été approché en 2021, c’était vraiment un sujet brûlant. La sagesse conventionnelle à Hollywood était essentiellement la suivante : restez à l’écart des émissions policières pour le moment. »

Mais Watkins se souvint de quelques conseils qu’il avait reçus d’un ami. « Il y avait une autre controverse en cours et je leur ai demandé s’ils resteraient à l’écart de ce sujet et ils ont répondu : « Eh bien, je me considère comme un artiste et à cause de cela, s’il y a un sujet brûlant, je m’y penche, je ne le fais pas ». Je ne l’éviterai pas. Depuis, c’est un peu comme ça que j’ai procédé », dit-il. «Je pensais qu’il était vraiment important que nous ne nous en détournions pas. Nous ne sommes pas ici pour prêcher, nous sommes ici pour dire la vérité des deux côtés. Une des règles du [writers’] La marge était que les deux parties devaient présenter un argument gagnant.

« Quand vous aurez la chance de voir l’intégralité de la saison 1, vous verrez à quel point nous étions déterminés à honorer les vérités sur la relation compliquée qui existe entre les forces de l’ordre et la communauté noire », poursuit Watkins. « Nous avons un héros. qui est un détective et c’est ça la série, donc si nous voulons avoir cette conversation, assurons-nous qu’elle soit complète.

Et cette conversation pourrait bien commencer. Avant Croix a même été diffusée sur Prime Video, elle a été renouvelée pour une saison 2. (Vous vous souvenez de l’immense fandom dont nous avons parlé ?) Mais Watkins assure aux fans que la saison 1 aura toujours une conclusion : « Nous faisons une saison mystérieuse. Vous pouvez un chapitre clos à la fin de chaque saison. »

Tout comme dans les livres, de nombreux personnages sont présents sur le long terme. Comme le dit Watkins : « Nous espérons que les gens se présenteront pour le mystère, mais nous voulons qu’ils restent pour les personnages. »

Croix premières le jeudi 14 novembre sur Prime Video.